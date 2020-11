Tarile bogate nu vor sa renunte la drepturile de proprietate intelectuala pentru medicamentele destinate Covid-19

Sustinatorii acestei propuneri afirma ca actualele reguli privind proprietatea intelectual creeaza bariere de acces la medicamente si vaccinuri ieftine si doresc relaxarea restrictiilor, asa cum s-a procedat in timpul epidemiei de SIDA.Opozitia exprimata de Uniunea Europeana, Statele Unite si alte tari bogate, in timpul unei intalniri de vineri, inseamna ca propunerea care va fi prezentata luna viitoare Consiliului General al Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC) cel mai probabil va esua."Daca tarile bogate prefera profiturile in detrimentul vietii, vor omori propunerea din cauza unor tehnicalitati", a declarat un delegat care sustine motiunea, la o intalnire cu usile inchise.De obicei, OMC, care reuneste 164 de membri, ia deciziile prin consens, cu exceptia cazurilor in care membrii decid sa voteze, care este o situatie exceptionala.O a doua sursa a spus ca tarile dezvoltate au negat ca drepturile de proprietate intelectuala creeaza bariere, afirmand ca suspendarea acestora "nu este doar inutila ci submineaza eforturile de colaborare pentru combaterea pandemiei, care sunt in curs".Misiunile diplomatice ale SUA si UE din Geneva nu au comentat imediat informatiile.