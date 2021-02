Tarile de Jos prelungesc restrictiile. "Nu putem ignora emergenta rapida a tulpinei britanice"

Cu toate acestea, el a confirmat redeschiderea scolilor primare si a gradinitelor cu incepere de la 8 februarie, precum si posibilitatea din 10 februarie de a vinde produse de luat acasa pentru asa-numitele magazine neesentiale, inchise din decembrie. Restrictiile , care urmau sa se incheie pe 9 februarie, sunt cele mai severe pe care l-a cunoscut tara pana acum, scolile, magazinele zise neesentiale, cafenelele si restaurantele fiind inchise, iar particularii putand primi vizita unui singur invitat zilnic."Am ajuns la concluzia ca este inevitabil sa prelungim aproape in totalitate restrictiile actuale pana la 2 martie", a declarat Mark Rutte in cursul unei conferinte de presa dedicate gestionarii crizei sanitare."Nu putem ignora emergenta rapida a tulpinei britanice. Si stim ca, daca ne aratam prea optimisti acum, vom vedea in curand nota de plata", a mai spus el.Ministrul educatiei anuntase deja la sfarsitul saptamanii trecute deschiderea scolilor primare.Guvernul olandez este sub presiune de cand a fost instituita la 23 ianuarie interdictia de circulatie pe timpul noptii, intre orele 21.00 si 04.30, care a declansat cele mai grave revolte din Olanda din ultimii 40 de ani.Autoritatile olandeze afirma ca numarul infectiilor este in scadere, dar ca pana la doua treimi din noile cazuri de COVID-19 din tara au legatura cu tulpina britanica.Mark Rutte a mai facut cunoscut ca interdictia de circulatie pe timp de noapte urmeaza sa fie ridicata la 10 februarie, dar va cere, totusi, avizul comitetului stiintific responsabil de consilierea guvernului cu privire la gestionarea crizei de sanatate.