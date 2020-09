Ancheta epidemiologica, dupa ce un tata infectat cu coronavirus si-a dus copilul la scoala

Incidentul a avut loc la o scoala din Bucuresti, anunta Digi 24. Intrucat tatal este pozitiv, iar copilul este contact direct, acesta ar fi trebuit sa ramana in izolare la domiciliu.Elevul a stat in clasa 20 de minute alaturi de colegii sai, insa intrucat copilul nu este decat suspect in acest moment, nu este confirmat ca infectat cu coronavirus, colegii sai pot merge in continuare la scoala.Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti (DSPMB) a dispus carantinarea copilului si a inceput deja o ancheta epidemiologica in acest caz. Toate spatiile scolii prin care a trecut copilul vor fi dezinfectate, mai anunta sursa citata.