Tataru, despre vaccinul anti-COVID-19: "Se preconiza ca in decembrie sa vina prima transa si in ianuarie sa putem face primele vaccinuri"

"Se preconiza ca in decembrie sa vina prima transa si in ianuarie sa putem face primele vaccinuri", spune el.Nelu Tataru a explicat, miercuri seara, la Digi 24, ca vaccinul a carui testare a fost suspendata se afla in faza 3 de studiu, in care sunt inclusi si subiecti cu comorbiditati, iar orice "incident" opreste studiul si o echipa independenta evalueaza pacientul.El a mentionat ca sunt cinci producatori cu care Comisia Europeana are discutii si contracte "Ramane ca cele 300 de milioane de doze achizitionate de Comisia Europeana, cu un posibil plus de inca 100 de milioane, sa vina in decembrie, o prima transa de 30 de milioane, iar in primul trimestru al anului viitor sa putem beneficia de ele (...) Se preconiza ca in decembrie sa vina prima transa si in ianuarie sa putem face primele vaccinuri. Transa care trebuia sa vina pentru Romania era de 1.290.000 de doze, dar in masura in care acest vaccin va fi sigur, vom sti si noi si-l vom gasi si pe piata europeana", a detaliat ministrul Sanatatii.Tataru a reiterat ca s-au solicitat Comisiei Europene doze pentru 10.700.000 de persoane."Prioritate vor avea varstele extreme, comorbiditati, persoanele care lucreaza in sectorul sanitar, precum si cel didactic", a mentionat el.Studiile clinice finale pentru un vaccin impotriva noului coronavirus dezvoltat de AstraZeneca si Universitatea Oxford au fost suspendate dupa ce un participant din Marea Britanie a avut o reactie adversa, informeaza BBC.AstraZeneca a spus ca este vorba despre o pauza "de rutina" in cazul unei "boli inexplicabile".Concluziile studiilor clinice sunt atent urmarite peste tot in lume, iar vaccinul dezvoltat de AstraZeneca si Oxford este considerat un candidat puternic intre cele dezvoltate la nivel global. Dupa fazele de testare 1 si 2 care s-au incheiat cu succes, exista speranta ca acesta va fi intre primele care vor ajunge pe piata.