Tataru: Guvernul a decis prelungirea cu 30 de zile a starii de alerta (VIDEO)

"Dupa un numar de 166 de cazuri noi ieri, astazi am avut 250 de cazuri, 10 decese de ieri pana astazi, avem peste 4.500 de cazuri active, in acest context si tocmai in evolutia focarelor care se afla in diseminare, s-a decis prelungirea cu 30 de zile a starii de alerta", a declarat Tataru, intr-o conferinta de presa la Palatul Victoria El a adaugat ca in aceste conditii se gestioneaza in continuare si un al treilea pachet de masuri de relaxare."Tot in sedinta de astazi, ca urmare a Hotararii Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, s-a decis sa se relaxeze anumite activitati", a completat Tataru.Ministrul Sanatatii a mentionat ca gradinitele, cresele si afterschool-urile isi vor relua activitatea pe parcursul verii, dupa un set de masuri si norme privind distantarea fizica si protectia sanitara.S-a decis si reluarea activitatii in salile de fitness. "Aceasta activitate se va relua in aceleasi conditii de distantare fizica, de natura sanitara, precum si cu precautii in ceea ce priveste dezinfectia, precautii in ceea ce priveste spatiul comun din aceste institutii", a precizat el.Tataru a spus ca in mall-uri, de asemenea, trebuie sa existe "o anumita atentie"."Mall-uri, referindu-ne la spatiile de vanzare, nu se discuta in mall despre deschiderea cinematografelor, despre deschiderea food court-urilor sau despre deschiderea acelor locuri de joaca. Sunt spatii comune, care au un anumit specific, si trebuie o anumita atentie. Mentionez ca am luat sau luam aceste decizii de relaxare in masura in care putem avea niste masuri sau niste precautii in acest sens, putand interveni la un moment dat, daca exista evolutii nefavorabile", a explicat ministrul.El a mentionat ca reluarea slujbelor religioase in interiorul bisericilor se face cu respectarea distantarii fizice si purtarea mastilor de protectie."Aceste reluari de slujbe sau adunari religioase in interior se fac la fel, in contextul respectarii acelei distantari fizice. Numarul de persoane aflat in interiorul bisericilor sau salilor de cult se va face in functie de suprafata acestor sali. Numarul de persoane va tine cont de distantarea fizica, la fel obligativitatea pastrarii mastilor este in curs", a afirmat Nelu Tataru.Potrivit acestuia, pentru sportul in aer liber trebuie sa se respecte aceleasi conditii de igiena, de distantare fizica."Orice eveniment privat in interior nu va depasi numarul de 20 de persoane, iar evenimentele private in aer liber nu vor depasi un numar de 50 de persoane", a precizat el.Tataru a adaugat ca un urmator pachet de masuri de relaxare ar putea fi adoptat dupa data de 1 iulie."Respectand niste reguli de igiena, distantare fizica, reguli de precautie pe care trebuie sa le avem fie ca este afterschool, fie ca este mall, fie ca este sala de fitness, fie ca este biserica, putem gestiona o situatie care sa ne duca 1 iulie la un alt pachet de relaxari. Constientizam si noi, ca Guvern, dupa cum credem ca constientizeaza si populatia, ca situatia inca nu este la final, suntem intr-un moment pe care trebuie sa-l gestionam, suntem intr-un moment in care putem ajunge la o viata cvasinormala doar respectand aceste conditii ", a afirmat ministrul Sanatatii.