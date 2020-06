Tataru: Transmiterea comunitara cu noul coronavirus s-a accentuat

Ziare.

com

"Ganditi-va ca am avut doua weekenduri mari la rand, de vineri pana luni seara. Si am avut si o aglomerare populationala in diferite zone ale tarii. S-a trait acea senzatie de libertate, am avut o accentuare a transmiterii comunitare. Ma refer nu exponential, deocamdata, dar am avut o crestere iar acum noi ne pregatim de astazi la a treia sesiune de relaxari si atunci trebuie sa ne gandim ca in urmatoare perioada va creste, dar controlabil, numarul de cazuri. De aceea ne trebuie si stare de alerta. Sunt zile cum a fost ieri, duminica, in care au fost recoltari mai putine, testari mai putine, dar sper astazi sa avem o scadere a numarului de cazuri noi. Urmeaza sa evaluam tot ce inseamna intreaga saptamana trecuta si sa ne pregatim dupa al treilea val de relaxari pentru saptamana care urmeaza", a afirmat Tataru la Digi24.El a facut un apel catre populatie sa respecte regulile de precautie, distantarea sociala."Toate cazurile se vor discuta particular, in functie de cresterea numarului de cazuri, vedem unde au crescut, vedem care sunt focarele, le izolam si restrictiile vor fi doar acolo. Deocamdata ne pregatim pentru a treia serie de relaxari si fac in continuare apel catre populatie sa pastram acea precautie, sa avem acea distantare fizica.", a recomandat ministrul Nelu Tataru.