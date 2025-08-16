Teama de coronavirus: Guvernul cumpara termoscanere de la cine le livreaza cel mai repede

Termenul pentru deschiderea ofertelor in vederea achizitionarii de termo-scannere care vor fi montate in aeroporturile din Romania, in cadrul masurilor luate pentru identificarea posibilelor persoane infectate cu coronavirus, este 26 februarie, iar criteriul de castigare este cel mai scurt termen de livrare, apoi pretul, au anuntat autoritatile.

Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat, luni seara, ca cele 35 de termo-scannere care vor fi montate in aeroporturile din Romania sunt achizitionate de Oficiul National de Achizitii Centralizate din subordinea Ministerului Finantelor.

"Cele 35 termoscannere vor fi achizitionate prin ONAC (Oficiul National de Achizitii centralizate din subordinea Ministerului Finantelor Publice - n.red.), pe 26 februarie, ora 10:30, este termenul pentru primirea si deschiderea ofertelor. Procedura a fost deschisa imediat dupa adoptarea hotararii de guvern. Este vorba de 35 de termo-scannere", a precizat ministrul Transporturilor.

Ministrul de Interne, Marcel Vela, a adaugat ca licitatia pentru achizitionarea de termo-scannere are caracter de urgenta.

"Totul are caracter de urgenta. Criteriul de castigare a licitatiei este cel mai scurt termen de livrare, apoi pretul", a explicat Vela.

