Telefonul Medicului - linia unde pot suna cadrele medicale pentru consiliere psihologica, suport juridic si practic

Telefonul Medicului, un serviciu destinat tuturor cadrelor medicale din Romania, a fost lansat duminica de Asociatia Magic, urmand a oferi consiliere psihologica si suport emotional, juridic si practic.

" Telefonul Medicului - 021 555 2286 (ACUM) - este un nou serviciu initiat de Asociatia Magic, in parteneriat cu Alianta Medicilor si Federatia Asociatiilor Studentilor in Medicina din Romania care isi propune sa ofere cadrelor medicale din Romania consiliere psihologica si suport emotional, suport juridic si suport practic, astfel incat toti cei care lupta din prima linie cu pandemia sa se poata concentra pe ceea ce fac mai bine", informeaza un comunicat transmis de Asociatia Magic.

Potrivit sursei citate, serviciul este destinat tuturor cadrelor medicale din Romania - medici, asistente, infirmiere, ambulantieri, brancardieri, toti cei din prima linie.

Serviciul ofera in mod gratuit: suport psihologic, alaturi de 12 psihologi si in parteneriat cu Institutul pentru Studiul si Tratamentul Traumei; suport juridic, oferit de membri din comunitatea Lideri pentru Justitie, din Asociatia Tinerilor Avocati din Baroul Timis si de voluntari ai Asociatiei Magic; sfaturi practice, identificarea de nevoi urgente si incercarea de a le solutiona cu ajutorul partenerilor si al comunitatii de voluntari ai Asociatiei Magic.

Numarul la care pot suna cadrele medicale care au nevoie de sprijin este 021.555.2286 (021.555.ACUM), un numar cu tarif normal.

Linia va fi functionala intre orele 10:00 si 18:00, dar proiectul si platforma Telefonul Medicului au fost astfel structurate incat sa poata primi mesajele beneficiarilor si in afara intervalului specificat. Beneficiarii care vor apela Telefonul Medicului vor fi contactati ulterior de un membru al echipei Magic si vor stabili impreuna modul in care pot fi ajutati, se precizeaza in comunicat.