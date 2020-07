Telemunca. Capacitatea de a cere feedback determina capacitatea de a oferi feedback

Viorel Panaite, Managing Partner Human Invest & Ken Blanchard Romania, este unul din pionierii care au pus bazele si au dezvoltat piata serviciilor de training din Romania, in special a programelor de "leadership development". A fondat Human Invest in 1999, iar de atunci isi sustine echipa sa construiasca si sa implementeze proiecte pentru clientii acesteia. Se implica pro-bono dezvoltarea unor organizatii non-guvernamentale, non-profit, precum: Centrul de Evaluare si Analize Educationale (CEAE), AIESEC Romania, Teach for Romania, ARDOR, Leaders Romania.

Presiunea pusa de pandemie si de haosul creat in business pare ca aproape a maturat aceasta practica in organizatii, rara oricum in cultura societatii noastre. Studii recente Gallup arata ca oamenii isi vor creste nivelul de angajament daca managerii lor le ofera feedback macar de cateva ori pe luna. Managerilor nu le place insa sa ofere feedback, evitau aceste conversatii chiar si in vremurile "normale" in ciuda nenumaratelor programe de training la care participau. De multe ori, chiar si atunci cand existau, momentele de feedback deveneau tensionate si putini se alegeau cu ceva bun din ele.Telemunca si pandemia i-a impins pe manageri in modul de lucru de criza, orientat inca si mai mult pe executia sarcinilor si tot mai putin pe sustinerea oamenilor. Fara conversatii de feedback in mediul virtual exista insa toate sansele ca angajamentul oamenilor si productivitatea lor sa se evapore rapid dupa perioada de solidaritate prin care am trecut. Intimidarile si aprecierile goale de continut si disimulate nu tin locul feedback-ului.Cum ar putea managerii sa reintareasca, sa reporneasca sau sa contruiasca de la "0" practica conversatiilor de feedback in conditii de telemunca? Promisiunea mea este ca, oricare ar fi momentul in care s-ar afla, managerii vor fi placut surprinsi de ceea ce vor observa cand vor incepe sa ceara feedback ei mai intai in interactiunile virtuale pe care le au. Iata aici doar patru beneficii extrem de relevante ale obiceiului de a cere feedback colegilor privind modul in care ii conduci.Cand ceri feedback iti cultivi curiozitatea naturala si arati o reala deschidere la dialogCuriozitatea este o trasatura cu care ne nastem, care ne ajuta sa evoluam, dar in lipsa careia ne plafonam, iar disponibilitatea de a avea dialog a devenit critica intr-o lume atat de furioasa. Ce alt semn mai bun de deschidere la dialog si cooperare ar putea arata un manager atunci cand, pentru 5 minute, intreaba la finalul unui video-call unu-la-unu: "Ce as putea face diferit ca sa te sustin mai bine?", "Ce sugestii imi oferi ca sa te ajut mai bine?", "Ce ar trebui sa fac mai putin si ce ar trebui sa fac mai mult?", "Ce crezi tu ca nu fac deloc in relatia cu tine si ar trebui sa incep sa fac?".Astfel de intrebari arata deschidere, curiozitate, construiesc dialog si imbunatatesc enorm angajamentul, implicarea oamenilor atat de importante in munca de la distanta. Aratam de multe ori cu degetul catre firmele private si catre administratia publica care nu cer feedback de la clienti si de la cetateni: putem face altfel lucrurile ca sa fim lideri mai buni decat ei?Cand ceri feedback ai ocazia sa fii model pentru altii privind modul in care il primestiCriza financiara din 2009 a lovit dur si Human Invest, firma noastra, iar cifra de afaceri s-a injumatatit peste noapte. Fiind prima dificultate majora de business prin care treceam, nu am fost bine pregatit pentru ea. Manager, in jurul varstei de 35 de ani, ma obisnuisem de-a lungul anilor sa fiu eu cel care le stie pe toate, mai mult sa dau feedback decat sa cer, si eram mereu surprins de reactiile defensive pe care le aveau cei cu care vorbeam. La un moment dat chiar am renuntat. Criza din 2009 m-a fortat sa schimb acest lucru.Pentru ca aveam nevoie de tot sprijinul posibil si de o atitudine cat mai constructiva din partea echipei, m-am gandit sa-i intreb pe colegii mei cum ar conduce firma si cum ar conduce echipa daca ei ar fi atunci in locul meu. Am fost extrem de atent sa nu intru in defensiva si sa nu gasesc contra-argumente la recomandarile si sfaturile lor, sa nu spun lucruri de genul "asta nu va merge". Am ascultat, am luat notite, am pus intrebari constructive, am spus "multumesc" la final. Aceste lucruri nu numai ca m-au ajutat sa vad ceea ce nu vedeam, dar mi-au dat ocazia sa ii incurajez sa-mi ceara si ei feedback din propria initiativa si sa exemplific modul in care eu ma astept sa primeasca feedback-ul meu. In telemunca, lucurile nu se schimba: managerii trebuie sa exemplifice ei mai intai cum se cere si cum se primeste feedback-ul.Cand ceri feedback iti imbunatatesti empatia si calitatea relatiilor cu cei pe care ii sustiiIn conditii de telemunca, cand cu totii invatam sa ne simtim prin intermediul aplicatiilor pentru video-call-uri de tot felul, a arata empatie fata de cei pe care ii conducem este o adevarata provocare de leadership. Cand cerem feedback reusim sa facem acest lucru. Una din competentele de abecedar pentru a arata empatie in mediul virtual, chiar daca interactiunile se fac fara camerele video pornite, este sa stii cum sa le arati explicit oamenilor ca sunt ascultati, sa simta ca vocea lor este ascultata.Cum putem face asta? Recapituleaza cu atentie ceea ce au spus, asteapta cu rabdare sa primesti confirmarea ca ai interpretat corect ce au spus, iar apoi arata ca esti conectat la emotiile din spatele mesajului: "Spui ca de doua saptamani trebuie sa faci multe alte lucruri urgente decat cele pe care le-am agreat si de aceea nu ti-ai terminat sarcinile tale la timp, am inteles bine?", "Asa este!", "Te vad/te aud coplesita/obosita/confuza/agitata. Cum te-as putea ajuta sa reorganizam putin ce am stabilit ca ai de facut ca sa poti sa-ti mai tragi sufletul si sa poti finaliza la timp ce ai promis?" Si asculta cu rabdare.Cand solicita un astfel de feedback pentru a ajuta pe cineva sa-si faca treaba mai bine, managerii primesc la randul lor sustinere. Puneti frecvent intrebari de genul: "Ce imi sugerezi sa fac?" - ascultati cu atentie si curiozitate. Veti fi surprinsi de energia si atitudinea pozitiva pe care le veti declansa.Covid-19 si telemunca ne cresc versatilitatea, ne forteaza sa invatam sa muncim diferit daca vrem sa castigam sustinerea celor pe care ii conducem. Conducerea remote cere si ea competente noi. Managerii care vor avea rabdare, care isi vor aloca timp sa le exerseze si sa le deprinda din mers, vor deveni lideri maturi, vor avea sentimentul de progres si evolutie profesionala si se vor bucura de reusite lucrand chiar si de la distanta cu echipele lor!