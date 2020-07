Telemunca. Prioritatile managerilor care conduc de la distanta

Viorel Panaite, Managing Partner Human Invest & Ken Blanchard Romania, este unul din pionierii care au pus bazele si au dezvoltat piata serviciilor de training din Romania, in special a programelor de "leadership development". A fondat Human Invest in 1999, iar de atunci isi sustine echipa sa construiasca si sa implementeze proiecte pentru clientii acesteia. Se implica pro-bono dezvoltarea unor organizatii non-guvernamentale, non-profit, precum: Centrul de Evaluare si Analize Educationale (CEAE), AIESEC Romania, Teach for Romania, ARDOR, Leaders Romania.

Trecerea rapida la telemunca, la munca de acasa si la "remote-management" a adus provocari si oportunitati pentru toata lumea. Probabil niciunul dinte noi nu a mai trecut printr-o asemenea perioada si nu a semnat contractul de munca pentru a lucra in astfel de conditii. Situatii total noi cer a fi rezolvate rapid in conditii nemaintalnite. Odata cu inceperea celui de-al treilea trimestru incepem sa acceptam ca vom muncii altfel pe viitor, fie ca pandemia si criza economica vor trece mai repede sau mai lent.Raporturile de munca se schimba rapid si ele, iar cei care nu au mai condus oameni de la distanta, trebuie acum sa invete sa o faca. In ciuda volumului mare de munca pe care il au de facut, managerii se intreaba acum care mai sunt prioritatile lor de leadership. Pe ce teme sa se concentreze mai intai? Sa sustina moralul oamenilor si cum sa o faca de la distanta? Sa confrunte performanta si implicarea scazute si cum sa faca asta in mediul virtual? Sa imbunatateasca colaborarea dintre oamenii din echipa cand ei nu prezenti? Sa dea sau sa nu dea atentie in aceasta perioada nevoii de progres profesional a celor pe care ii conduc?In ce masura sa se concentreze pe proces si pe activitati, si in ce masura sa se concentreze pe rezultate? Timpul este limitat, nu putem lucra 24 de ore din 24, nu le putem face niciodata pe toate, trebuie sa ne concentram pe prioritati inca si mai bine cand conducem prin mediul virtual. Si asta, indiferent de domeniu: fie ca suntem manager in presa, in productie, in IT, in HoReCa, in banking, etc. Iata mai jos care credem eu ca sunt trei prioritati relevante in managementul oamenilor de la distanta si care sunt frecvent neglijate.Asigurati-va ca prezenta voastra in echipa lasa o amprenta pozitiva si tineti cont mai mult decat pana acum de stilurile diferite de munca ale oamenilorE usor ca managerii sa fie absenti din viata echipei. Propriile sarcini, curiozitatea scazuta pentru altii, convingerea ca angajatii "trebuie sa se descurce singuri daca mai vor un loc de munca in perioada asta, de-aia sunt platiti!", inteligenta si agilitatea emotionala scazute, i-ar putea face pe multi manageri sa fie mai degraba absenti decat prezenti in echipa pe care o conduc.Pentru o prezenta pozitiva, ascultati mai mult decat vorbiti! Folositi intrebari pentru a-i ghida pe ceilalti daca vreti sa-i tratati ca pe adulti si sa le dezvoltati responsabilitatea individuala. Cereti-le oamenilor feedback privind modul in care ii conduceti daca vreti ca ei sa fie la randul lor deschisi la feedback-ul si recomandarile pe care voi le oferiti. In plus, aduceti-va aminte ca oamenii sunt diferiti: ca sa ii puneti in valoare, tratati-i nu cum ati dori voi sa fiti tratati, ci cum ar dori ei sa fie tratati. Convingerea "daca asa functionez eu, asa functioneaza si restul lumii" este una dintre cele mai paguboase si frecvente intalnite limitari, adavarati "ochelari de cal" pe care ni-i punem singuri. Managerii buni stiu ca lucrand de la distanta trebuie sa fie inca si mai atenti la diferentele dintre oameni si la cele dintre stilurile lor de munca daca vor sa obtina rezultatele pe care le doresc cu eforturi si costuri cat mai mici.Faceti o prioritate din dezvoltarea spiritului de comunitate din echipaSuntem un popor cu unul din cele mai scazute scoruri atunci cand vine vorba de disponibilitatea necesara si efortul pe care il avem de facut pentru construirea increderii. Pretindem sa ni se ofere incredere, dar facem prea putine eforturi sa construim incredere. Conducerea oamenilor la distanta cere managerilor nu doar sa spuna ca au incredere in oamenii lor, ci sa faca o prioritate din construirea constanta a increderii. In baza interactiunilor cu clientii nostri, cu surpriza constat ca atunci cand intreb "Cum construiti constant increderea colegilor de la locul de munca in voi?" lista de actiuni care apare in raspunsul oamenilor este destul de scurta. Intrebarea "Cum re-construiti increderea unei persoane in voi atunci cand ati gresit intr-un fel sau altul fata de aceasta?" - raspunsurile aproape ca dispar cu totul.Aratati oamenilor ca doriti sa invatati cum se conduce o echipa de la distanta, ca iesiti din zona de confort, ca vreti sa faceti progrese si spuneti-le ca veti face si greseli: recunoasteti cand realizati ca ati gresit cu ceva.Spuneti explicit si vat mai frecvent pe ce valori v-ati bazat deciziile importante. Tineti-i pe oameni la curent cu noutati despre voi ca persoana pentru a mentine relatii deschise, umaniste, calde si pentru a micsora distanta emotionala. Aplicatiile pentru telemunca pe care le folosim frecvent acum ar putea aduce relatiile mai protocolare, mai formale si mai reci, chiar atunci cand avem mai multa nevoie de o conectare autentica cu cei din jur. Faceti-i pe oameni sa simta ca se pot baza pe voi, ca le tineti in continuare spatele, chiar daca nu mai lucrati in acelasi birou. Aratati oamenilor ca le cunoasteti si ca le sustineti interesele, notati-va foarte atent ce ati promis si pana cand, si asigurati-va ca acel lucru se intampla daca vreti sa va sustina.Chiar si prin munca de acasa, creati conditii care sa ofere oamenilor sentimentul de evolutie profesionalaIn conceptia conventionala, prin "conditii de munca" marea majoritate a managerilor se gandesc la conditiile fizice si doar o mica parte stiu cat de mult conteaza conditiile psihologice. O si mai mica parte si-a dezvoltat abilitatile manageriale pentru a face din conversatiile de leadership principalul mijloc cu care ofera conditii de siguranta psihologica si evolutie profesionala.Oamenii care au un sentiment de evolutie sunt mai responsabili, mai creativi, mai flexibili si cu mai multa initiativa. Oamenii care simt ca bat pasul pe loc sau fac o munca in zadar sunt defensivi, negativisti, necooperanti si cauta sa saboteze chiar sistemul in care lucreaza si traiesc. Managementul de la distanta cere managerilor competente de coaching si de a oferi feedback inca si mai bune prin care sa sustina evolutia profesionala, prin care sa monitorizeze progresele si performanta. "Cum vom sti ca progresam asa cum ne-am propus?" sau "Cum vom redresa lucrurile atunci cand vom devia de la plan?" sunt doar doua exemple prin care putem creste responsabilitatea, implicarea si creativitatea oamenilor chiar si in mediul virtual.Traim vremuri care ne cer sa revizuim optica cu care ne uitam la lumea din jur si sa acceptam ca oricat de mult am crede ca ne sunt clare lucrurile, ne putem insela usor si ne putem sabota singuri. De aceea trebuie sa ramanem cu mintea deschisa si sa imbratisam stiluri noi si mai nuantate de lucru. Conducerea oamenilor de la distanta e unul dintre acestea: umanismul, bunul simt, inventivitatea, empatia si construirea increderii au sanse mari sa ne ofere rezultate peste asteptari si sa ne puna in valoare calitatile de leadership pe care fiecare din noi le avem!