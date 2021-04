Teorie macabra lansata de un expert in servicii funerare. Ce se va intampla cu trupurile mortilor de COVID inmormantati in saci din plastic

Protocolul de manipulare a cadavrelor in caz de deces in urma infectarii cu SARS-CoV-2 este extrem de strict si nu exista derogari in astfel de situatii. Sebastian Cocos a explicat ca in astfel de cazuri, cadavrul unei persoane care a decedat ca urmare a infectiei cu noul coronavirus se introduce complet dezbracat in doi saci din plastic, sigilati, iar dupa fiecare manevra se dezinfecteaza cu produse biocide, apoi este depus in sicriu, care va fi si el sigilat. Personalul care manipuleaza cadavrele nu are voie sa se atinga de corp fara costum special cu inalta protectie, iar cadavrul nu poate fi imbalsamat."Cadavrul defunctului este preluat de la morga si transportat direct la cimitir, in conditii foarte stricte, fara sa mai fie depus la capela sau la biserica", a explicat Cocos.Acesta sustine ca exista riscul ca, din cauza huselor din plastic inchise etans, cadavrul sa nu mai urmeze procesul firesc de putrefactie, din lipsa de oxigen. In plus, nu toti sacii mortuari in care sunt introduse cadavrele mortilor de COVID-19 sunt biodegradabile, acestea fiind foarte scumpe, sustine Cocos. In aceste conditii nu este clar ce se va intampla in cimitire peste ani, avand in vedere ca un cadavru inhumat in saci din polipropilena ar putea sa intre intr-un proces de saponificare care il "conserva". Teoria adusa de Sebastian Cocos este insa contrazisa de profesorul Vladimir Belis, fostul director al Institutului de Medicina Legala "Mina Minovici" din Bucuresti. Acesta sustine ca exista mult mai multi factori care produc putrefactia unor cadavre."Putrefactia tine de foarte multi factori, nu numai de lipsa de oxigen. Este vorba in primul rand de temperatura, de uscaciunea solului, sunt mult mai multe aspecte. Eu cred ca sacii din plastic nu o intarzie, mai degraba o accentueaza, depinde daca a fost dezinfectat sau nu, daca a fost formolizat, sunt multi parametrii de luat in seama si este greu sa dai un verdict asa numai pe niste afirmatii care nu au, singure ele, izolat, relevanta", a precizat profesorul Vladimir Belis.In Romania, pana in prezent, au decedat peste 24.500 de persoane diagnosticate cu infectia SARS-CoV-2 si care au fost inhumate conform protocoalelor in vigoare.