Teoriile conspiratiei, "injectate" intr-un grup de profesori pe Facebook. "Am ajuns si cobai? Daca refuz, ce imi fac?"

O parte dintre membrii grupului s-au aratat indignati de aceasta initiativa, majoritatea refuzand posibilitatea de a se vaccina, sustinand ca nu sunt cobai, ca ar trebui sa se vaccineze intai politicienii si presedintele, sau ca "daca ni-l dau noua intai, sigur nu e bun". Cu toate acestea, se pare ca discutiile au precedent. Pe grup s-a mai discutat anterior despre intocmirea unor liste cu profesorii care isi doresc sa se vaccineze, dar si despre virus in general, iar teoriile conspiratiei nu au lipsit din discutii.Totul a pornit atunci cand un utilizator a distribuit in grup stirea prin care se anunta ca profesorii vor putea sa beneficieze de vaccinul contra COVID-19 in prima serie de doze care va ajunge in tara. Mesajul a starnit rapid sute de reactii, pana in punctul in care oamenii au inceput sa se certe si chiar sa se jigneasca.- "Serios? Am ajuns si cobai? Daca refuz, ce imi fac? M-am saturat de atatea ordine pe care le primim! Sa se vaccineze ei primii. Politicienii nostri dragi in frunte cu madam ministra educatiei!"- "Parerea mea este ca prioritar la vaccinat sunt: parlamentarii, senatorii, cercetatorii si presedintele Ce parere aveti!?"- "Dupa ce ca nu am primit majorarile legale, nici laptop-urile promise de mai mult de 6 luni, aflam ca devenim cobaii noului vaccin experimental. Daca vom suferi medical din cauza vaccinului cine va fi raspunzator? Cu ce drept ne pun ultimii pe lista la toate, dar primii la ce e incert?"- "Daca avem prioritate noi clar este prost!"- "Nici masca intr-o prima faza nu a fost obligatorie... Despre ce vorbim? Treziti-va oameni buni! Traim in RO si vom accepta orice din lasitate!"- "Nici nu ma voi vaccina niciodata. Trebuie sa nu mai dispui de facultatile tale mintale ca sa accepti de buna voie sa ti se inoculeze in organism asa ceva. De la un profesor este de asteptat sa fie capabil sa faca propriile demersuri de investigare, nu sa ia de bun ce spun psihopati interesati de eugenia globala."- "Treziti-va fratilor, asta urmeaza... un genocid si mai mare decat a fost pana acum".Acestea sunt doar cateva exemple, alaturi de alte zeci care transmiteau mesaje simple, precum "nu, multumesc", "nu vreau sa ma vaccinez, nu am incredere", sau "cedez doza mea".Cu toate ca discutiile din grup sunt, predominant, legate de aria profesionala, adeptii teoriilor conspirationiste s-au infiltrat si au vehiculat scenarii demne de filme, dar si opinii transante.De exemplu, se compara primirea vaccinului cu listele de asteptare pentru Dacia 1300, de pe vremea lui Ceausescu."V-ati inscris pe una din listele de asteptare la vaccinarea anti-Covid pentru cadrele didactice? Avand in vedere ca sunt 215.289 de profesori in tara (2019), o sa fie ca pe vremea lui Ceausescu cu listele de asteptare pentru Dacia 1300. Daca vor dori sa se vaccineze peste jumatate dintre cadrele didactice atunci va dura cel putin 2 ani intreaga actiune de imunizare", este postarea unui alt membru al grupului profesorilor din Romania.Comentariile au tintit aceleasi teme, oameni suparati, care sustin ca se simt cobai si ca nu se vor vaccina, de teama efectelor adverse. Au existat si teorii ale conspiratiei, cum ca se pregateste deja vaccinarea obligatorie pentru toti angajatii care lucreaza cu publicul."Fictive vor fi acele liste, manipulare!(efectul de turma) Va exista un alt "fenomen"! Cei care lucram in invatamant, sanatate, ... orice ramura care intra in contact cu publicul....va fi obligatoriu! Prin lege si cu sanctiuni, vor fi obligati cei din sanatate si invatamant! Atunci o sa vedem!!! Atunci toti vom demisiona! (provizii deoparte pt zile "negre")".O alta teorie prezentata de un membru sustine ca vaccinul se putea produce si distribui atat de repede doar intr-un singur scenariu, si anume daca "era deja facut"."Nu ma inscriu pt ceva ce nu se poate face in asemenea timp redus. Este o mascarada. Nu poti face vaccin impotriva unui retrovirus in cateva luni..., sau, ma rog, poate il ai de F mult facut...".