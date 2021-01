Terapia anunta livrarea a aproximativ 1.125.000 de tablete de Favipiravir, medicament folosit la pacientii care au COVID-19

"Terapia - o companie Sun Pharma anunta ca la data de 20 ianuarie 2021 vor intra in tara aproximativ 1.125.000 de tablete de FluGuard (favipiravir), aceasta noua transa de medicament anti COVID-19 fiind cea mai mare cantitate pe care compania a livrat-o pana in acest moment. Furnizarea acestei cantitati importante de FluGuard care va intra in depozitele Alliance Healthcare, vine in completarea celor 770.000 de tablete pe care Terapia le-a adus in tara, in mai multe transe, incepand cu luna octombrie 2020. Dozele anterioare au fost distribuite unitatilor spitalicesi pentru tratarea a peste 10.000 de pacienti cu forme usoare si medii de COVID-19", se arata intr-un comunicat de presa transmis, marti, de companie.Conform sursei citate, in prezent Terapia poarta discutii cu autoritatile pentru extinderea accesului la acest medicament pentru pacientii diagnosticati cu forme usoare sau moderate de COVID-19 care sunt tratati in centrele ambulatorii, precum si in cabinetele medicilor de familie."Suntem bucurosi ca am reusit sa contribuim in continuare la facilitarea accesului pacientilor spitalizati cu COVID-19 la un tratament eficient impotriva virusului SARS-CoV-2. In acest moment purtam discutii cu autoritatile pentru a identifica varianta optima de distribuire a acestui medicament pentru medicii de familie care trateaza pacientii COVID-19 in centrele ambulatorii. Astfel, vom putea asigura accesul acestor pacienti la tratamentul oral cu FluGuard pentru tratarea simptomelor usoare si moderate de COVID-19, la recomandarea medicului de familie", a declarat dr. Dragos Damian, CEO Terapia.In comunicat se arata ca numarul pacientilor infectati cu noul coronavirus care necesita un tratament eficient este in continuare unul foarte ridicat. Pentru a acoperi aceasta nevoie, Terapia isi va mentine angajamentul si va continua sa livreze lunar medicamentul esential in tratarea formelor usoare si moderate ale infectiei cu virusul SARS-CoV-2, pentru a sustine lupta impotriva COVID-19.Favipiravir (FluGuard) este un medicament antiviral de spectru larg, folosit in Japonia inca din 2014 pentru a trata infectiile cauzate de virusul gripal. In prezent, acest medicament si-a dovedit eficienta in tratarea bolnavilor diagnosticati cu coronavirus si este utilizat la scara larga in protocoalele terapeutice ale unor state precum Rusia, China, India precum si in alte tari din zona asiatica.Dupa aparitia COVID, studiile clinice au demonstrat ca Favipiravirul reduce durata bolii pana la vindecare, de la 15 la mai putin de 12 zile. In acelasi timp amelioreaza si simptomele infectiei provocate de SARS-Cov-2.CITESTE SI: Cum "au uitat" liderii AUR sa declare statului roman 1,4 milioane de lei. "E singurul partid unde exista o diferenta semnificativa"