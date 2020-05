Termometrul electoral

Ziare.

Din punctul meu de vedere, este in buna masura inutila in primul rand pentru ca este foarte prost facuta, din motive care imi scapa. Eu, de exemplu, daca as fi avut cu adevarat temperatura aratata de unele termoscanere de la usa magazinelor, ar fi trebuit sa fiu pe jumatate moarta deja.In aceste conditii, mi-e extrem de greu sa cred ca masuratoarea are vreo valoare. Poate cel mult una inhibitorie pentru cel care se stie cu febra, pentru ca e foarte greu sa fii febril si sa nu iti dai seama cu atat mai mult cu cat febra e doar un simptom, asociat in general cu altele, al unei infectii.Omul de buna credinta sta acasa cand are febra, in timp ce omul de rea credinta poate lua un anti-termic puternic inainte de a pleca la magazin si are sanse mari sa treaca de control, mai ales avand in vedere acuratetea acestuia.Iar cand vor veni marile calduri, e foarte posibil ca foarte multi oameni sa aiba mai mult de 37,3 grade ca simptom al caniculei, nu al Covidului.Dupa cum, da, cred ca se poate discuta despre pregatirea celor care masoara temperatura si care nu pot asigura triajul epidemiologic. Asa cum se poate discuta despre chestiunea juridica a secretului datelor personale.Dar, pana la urma, nu mi se pare un capat de tara. Mai degraba o preventie cam schioapa decat un atentat la libertatea cetateanului. Discutia nici nu se poarta insa preponderent pe aceste coordonate, care au o mai mica sau mai mare fundamentare.In schimb este o inflatie de teorii conspirationiste care atribuie "termometrizarii" valente apocaliptice: montare de cipuri, scanare a activitatii cerebrale, influentare a activitatii cerebrale, distrugerea nu stiu carei parti din creier si alte tampenii monumentale.Mi se pare inspaimantator cat de multi sunt cei care pot digera asemenea enormitati nu numai fara nicio fundamentare, ci de-a dreptul ridicole, daca cineva incearca sa le treaca printr-un filtru logic minim.Evident ca este vorba despre o actiune de intoxicare voluntara, tintita spre publicul total lipsit de spirit critic, din pacate, ma tem, dezarmant de numeros.Multi o atribuie Moscovei, o ipoteza infirmata de doi dintre cei mai buni specialisti in domeniu pe care ii cunosc, Armand Gosu si Iulian Fonta, care au explicat in "Piata Victoriei" la Europa FM de ce nu ar trebui sa ne ducem atat de departe pentru a cauta sursa acestor manipulari grosiere. Ea este in general in laboratoarele intereselor politice si economice autohtone.Le impartasesc opinia cu atat mai mult cu cat in urma cu nu foarte mult timp, cineva imi atragea atentia ca in laboratoarele PSD se lucreaza la doua manipulari menite sa antreneze o enervare antiguvernamentala: temometrele si purtarea obligatorie a mastilor. Se confirma?Si da, adesea, politica romaneasca a jucat rolul idiotului util pentru interesele Rusiei, fara a fi nevoie ca aceasta sa se fi obosit sa-l stimuleze in vreun fel.Ceea ce vedem acum cu scandalul termometrelor este, probabil, doar o mostra din felul in care va continua razboiul electoral al acestui an.Avem un concurs de populisme, cu un PSD care imparte promisiuni cu 2 maini din tot felul de proiecte de lege facute pe genunchi, si un guvern care nu se lasa mai prejos si, cel mai grav, in pofida avertismentelor din toate directiile, cel mai recent din partea CE, pare a se pregati pentru o marire a pensiilor.Avem sarjele anti-PSD de tip Iohannis, si anti PNL-Iohannis ale PSD, care insa cred ca nu mai intereseaza pe nimeni in afara nucleelor dure, care oricum au optiunea de vot deja formata.Si avem aceste manipulari pe corzile cele mai sensibile. O tabara recurge la marota "ungurii ne iau Ardealul", celalta contraataca cu operatuni subversive care sa sporeasca anxietatea generala si implicit resentimentele antiguvernamentale.Doar dl Soros a fost trimis la pensie fiind inlocuit de Bill Gates, proabil mai ofertant pe linia sperieturii cu tehnologia ostila si periculoasa.Dar toate acestea se intampla pentru ca au public. Si au public din cauza educatiei deficitare in tara unde copilul este indopat la scoala cu tot felul de lucruri complet inutile, dar nu ii e simulat spiritul critic, nu i se formeaza intrumentele pentru decelarea unei manipulari, nu este invatat sa recunoasca elementele constitutive ale unui fake-news.Si cum suntem in anul in care, prin vointa de ministru, nu va exista nicun repetent, ma tem ca numarul celor speriati de termometru va ramane mare.