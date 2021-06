Cat costa un test fals de COVID, afacerea tot mai prospera in Romania. "Sunt vandute in aeroporturi, gari si pe internet"

Cat costa un certificat fals de test COVID-19

Politia a dat peste zeci de falsificatori de astfel de documente care faceau o avere vanzandu-le celor care refuza sa se vaccineze si vor sa plece din Romania Un test RT-PCR de COVID costa in jur de 300 de lei , iar rezultatul se da in aproximativ 72 de ore. Totul este inregistrat intr-o baza de date, iar autoritatile vor sti daca acea persoana este sau nu pozitiva sau in ce scop a facut acel test.Un test RT-PCR fals costa tot 300 de lei, arata datele adunate de politisti, insa "se emite" imediat, astfel ca "beneficiarul" scapa si de "stresul" ca ar putea iesi pozitiv cu SARS-COV-2.In cursul acestei saptamani, politistii au facut perchezitii la o grupare care se ocupa cu astfel de activitati ilegale.Marti, 8 iunie, politistii din Bucuresti au descins la doua adrese din Valcea dupa ce au descoperit ca, incepand cu luna februarie 2021 si pana in prezent, un barbat de 51 de ani vindea celor interesati, in special celor care doresc sa calatoreasca in afara tarii, pentru 300 de lei, buletine de analize medicale falsificate cu rezultatul negativ la virusul SARS-COV-2.Acesta este insa unul din putinele cazuri investigate in Romania.In luna martie, un autocar plin cu romani a fost sechestrat in Franta , iar cei doi soferi au fost arestati, dupa ce politistii francezi au descoperit ca toti pasagerii aveau teste PRC false.Romanii care se intorc din tarile cu risc epidemiologic trebuie sa prezinte la intrarea in tara certificat care atesta un rezultat negativ pentru COVID-19. Inca de anul trecut, pe grupurile de Facebook au inceput sa apara tot mai multe anunturi cu teste negative COVID-19 falsificate, iar doritori exista.Astfel ca politistii au semnalat astfel de cazuri la granita. Asa au fost prinsi, in luna ianuarie, doi cetateni bulgari, incercand sa intre in Romania folosid aceasta metoda.Autoritatile spun ca au fost si situatii in care persoanele, ajunse la granita, au declarat ca nu au test medical, iar dupa 30 de minute "au facut rost", cel mai probabil fiind fals.De asemenea, la inceputul anului 2021, Europol a transmis o alerta privind existenta acesor teste falsificate."Documente false, precum rezultate negative pentru teste COVID, pentru evitarea restrictiilor de calatorie sunt vandute in aeroporturi, gari si pe internet", arata Europol, citat de The Guardian De obicei, la noi in tara, aceste documente falsificate sunt procurate prin intermediul unor agentii de turism "obscure" care livreaza in pretul calatoriei si un astfel de beneficiu.Sursele Ziare.com au precizat ca multi dintre cei care au fost prinsi ca au plecat din tara cu astfel de teste false erau cunoscuti pentru furturi, proxenetism si alte infractiuni si, banuiesc anchetatorii, scopul lor era sa comita ilegalitati si in afara granitelor.Acestia plateau si cateva mii de euro pentru un astfel de test, nu pentru ca le-ar fi fost teama sa nu aiba boala, ci pentru a nu "anunta" autoritatile cu privire la destinatia lor.Si pentru ca cei vaccinati au inceput sa beneficieze de o serie de facilitati si nu mai sunt nevoiti sa stea in carantina, in Europa si SUA au aparut deja primele afaceri si cu astfel de documente. Unele au fost puse la vanzare pe internet de 10 dolari bucata.Totul se face pe retelele de socializare iar documentele sunt trimise catre cumparatori pe e-mail.Se pare ca si romani se afla printre cumparatori.La inceputul lunii mai, politia din Germania anunta primele cazuri de falsificare de certificate de vaccinare, conform agentiei DPA.Potrivit politiei locale, numai in Bavaria s-au inregistrat zeci de cazuri.Daca te-ai vaccinat si vrei sa iti descarci certificatul de vaccinare, iata cum o poti face in sase pasi simpli:1. Acceseaza site-ul: adulti.renv.ro 2. Apasa 🟥 butonul rosu pentru obtinerea adeverintei;3. Bifeaza ✅ cele doua casute privind prelucrarea datelor cu caracter personal;4. Introduceti CNP-ul/ Pasaportul-codul unic RENV si numarul de telefon;5.Introduceti codul de validare primit pe telefon;6.Descarcati adeverinta electronica de vaccinare.Atentie, insa, adeverinta nu poate fi descarcata din strainatate.Pentru situatii speciale: accesati contact@renv.ro si covid@renv.ro, iar pentru mai multe detalii accesati http://bit.ly/adeverinta-rovaccinare De la 1 iulie, va deveni functional si Pasaportul COVID . Acesta va avea un cod QR, care, teoretic, nu ar putea fi fasificat.