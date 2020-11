Campanie de testare in masa la aeroportul din Shanghai dupa ce mai multi angajati au fost diagnosticati cu COVID-19

China a reusit sa stavileasca din primavara epidemia, datorita testarilor, masurilor de izolare, a carantinelor si urmaririi contactilor. Viata in China a intrat aproape in normal, exceptand focare localizate.Metropola Shanghai, cu 24 de milioane de locuitori, a inregistrat in noiembrie sase localnici bolnavi de COVID-19 avand legatura cu aeroportul international Pudong. Majoritatea cazurilor au fost detectate in ultimele zile.In noaptea de duminica spre luni, personal medical in combinezoane de protectie integrala a condus multimea de angajati ai aeroportului spre o parcare pentru a realizarea testarea.Luni dimineata, probe au fost deja preluate de la peste 17.700 de persoane, a anuntat agentia de presa Xinhua, care a precizat ca dintre cele 11.500 de rezultate obtinute pana in prezent, toate au fost negative.Angajatii ce lucreaza in transportul aerian vor fi supusi de acum unor testari regulate, potrivit aceleiasi surse, care il citeaza pe vicepresedintele autoritatii aeroportuare din Shanghai, Zhou Junlong. Angajatii aeroportului care ocupa posturi foarte expuse noului tip de coronavirus vor putea ulterior sa se vaccineze pe baza benevola, a precizat el.China autorizeaza incepand cu aceasta vara inocularea de vaccinuri anti-COVID-19 experimentale pentru cazurile urgente , in special pentru personalul medical sau pentru lucratorii si studentii care calatoresc in strainatate. De asemenea, desfasoara campanii de testare in masa cand apar focare de contaminare locale. Suspiciunile actuale vizeaza in special alimentele congelate importate din strainatate, dupa detectarea de urme de coronavirus pe mai multe astfel de produse.Metropola Tianjin (nord), la 100 km sud-est de Beijing, a inregistrat la randul sau cateva cazuri in ultimele zile. In prezent, orasul testeaza circa 2,6 milioane de persoane.Citeste si: Prisma unica in lume dedicata lui Brancusi. Care este stadiul construirii operei de arta din sticla care cantareste 200 de tone