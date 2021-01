Testarea combinatiei de vaccinuri anti COVID Sputnik V-AstraZeneca va incepe in februarie

AstraZeneca a anuntat pentru prima data in decembrie ca exploreaza posibilitatea de a colabora cu oamenii de stiinta din Rusia la o formula combinata a celor doua vaccinuri, iar acel anunt a fost interpretat de autoritatile de la Moscova ca un vot de incredere acordat vaccinului Sputnik V.Pana acum au fost dezvaluite putine detalii despre momentul inceperii acestor studii clinice, inainte ca Aleksei Repik, presedintele consiliului de administratie al producatorului R-Pharm, care va produce atat vaccinul Sputnik V, cat si vaccinul AstraZeneca-Oxford, sa anunte ca studiile pe oameni ce vizeaza un ser combinat vor demara la inceputul lunii februarie.Testele vor avea loc in Azerbaidjan, Argentina, Arabia Saudita, Emiratele Arabe Unite, Rusia si in alte cateva regiuni din lume, a precizat el.Compania AstraZeneca nu a facut deocamdata niciun comentariu pe marginea acestui subiect.O sursa apropiata de dezvoltatorul vaccinului Sputnik V, Institutul Gamaleia, a confirmat ca primele inoculari vor avea loc la inceputul lunii februarie si a adaugat ca Ucraina se va afla printre tarile care iau parte la acest studiu clinic.Kirill Dmitriev, directorul fondului suveran de investitii din Rusia, responsabil cu comercializarea vaccinului Sputnik V in strainatate, declarase anterior ca prin combinarea celor doua vaccinuri se va obtine o crestere a eficientei vaccinului AstraZeneca.Serul AstraZeneca-Oxford a avut o eficienta de 70,4%, in comparatie cu eficienta de 91,4% dovedita de vaccinul Sputnik V, fapt care i-a determinat pe producatorii vaccinului rusesc sa sugereze un studiu care sa combine cele doua seruri.Ambele necesita doua doze, o doza initiala si doza de rapel, si se bazeaza pe o metoda stiintifica similara, folosind virusi ai racelilor obisnuite pe post de vectori.Combinarea sau folosirea alternativa a vaccinurilor anti COVID-19 are la baza nevoia de a vaccina un numar cat mai mare de persoane, in contextul unei recrudescente a pandemiei de coronavirus.Administratorii ClinicalTrials.Gov, o baza de date dedicata studiilor clinice realizate in lumea intreaga, estimeaza ca acest studiu va incepe in 16 martie si ca primele rezultate vor fi disponibile pe 16 noiembrie.Aproximativ 100 de participanti vor lua parte la studiile de faza 1 si 2. Ei vor primi mai intai vaccinul AstraZeneca si apoi, dupa 29 de zile, o doza de rapel cu vaccinul Sputnik V.