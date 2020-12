MAE: Testele COVID-19 pentru transportatorii care trec din Marea Britanie in Franta sunt gratuite

Potrivit sursei citate, programul de testare va fi efectuat non-stop (24h din 24, 7 zile din 7), inclusiv in perioada sarbatorilor. Soferii de TIR care se indreapta spre Portul Dover trebuie sa se deplaseze la Manston (postcode CT12 5FE) intr-o zona de asteptare, urmand a fi testati in centrul de acolo, iar soferii in drum spre Eurotunnel trebuie sa se deplaseze la Junction 8 de pe autostrada M20 si sa se aseze la randul de asteptare pentru a fi testati la locatia stabilita de autoritatile britanice.Pe durata efectuarii testarii in locatiile din Manston si Junction 8 de pe M20, soferii de camioane trebuie sa ramana tot timpul in vehicul si sa pastreze regulile de distantare fizica. Conform autoritatilor britanice, rezultatul testului pentru soferii de camion se obtine in 40 minute. In cazul unui rezultat negativ, persoana va fi directionata catre punctul de imbarcare, iar in cazul in care rezultatul este pozitiv, reprezentanti ai autoritatilor vor informa persoanele testate pozitiv cu privire la locatia unde urmeaza sa ramana in autoizolare timp de 10 zile, costurile cazarii fiind suportate de statul britanic.Autoritatile britanice recomanda soferilor de camioane sa nu paraseasca vehiculul si sa nu incerce sa se testeze la alta locatie decat cele indicate mai sus pentru a evita crearea unor blocaje suplimentare. De asemenea, autoritatile britanice au reiterat recomandarea catre soferii de camioane care nu au ajuns inca in comitatul Kent sa nu continue calatoria pana la anunturi ulterioare privind decongestionarea zonei, intrucat persista intarzieri si disfunctionalitati majore la Portul Dover si la Eurotunnel.Pe www.gov.uk/government/news/covid-19-testing-for-hgv-drivers-using-the-port-of-dover-or-eurotunnel pot fi citite detalii suplimentare.Pe langa cele doua centre de testare pentru soferii de camion, guvernul britanic a mai pus la dispozitie un spatiu de testare destinat persoanelor care calatoresc cu autocare sau in regim propriu. Centre COVID-19 Drive-through si Walk In Testing Sites se afla la: Ashford: Centrul COVID-19 Drive-through Testing Site - Ashford (Victoria Road Car Park) - Victoria Rd, Ashford, TN23 7HE; Maidstone: COVID-19 Drive-through Testing Site - Maidstone - Cumberland Ave, Maidstone, ME15 7JN; Folkestone: COVID-19 Drive-through Testing Site - Folkestone - (the Stadium Car Park) Aldridge Rd, CT20 3EN; Margate: COVID-19 Walk-through Testing Site - Margate (Dreamland Car Park) - Dreamland Car Park, Margate CT9 1X.Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca in cursul serii de miercuri o echipa din cadrul Sectiei Consulare a Ambasadei Romaniei la Londra si de voluntari a fost din nou prezenta in Folkestone si in regiunea Dover pentru a acorda asistenta cetatenilor romani stationati in aceste zone. Astfel, reprezentantii misiunii diplomatice au informat cetatenii romani cu privire la procedura de testare pentru infectia cu COVID-19 organizata de autoritatile britanice si au depus demersuri pentru facilitarea deplasarii acestora catre punctele de testare. De asemenea, echipa consulara a distribuit apa si alimente si a acordat asistenta consulara la fata locului pentru cetatenii romani care si-au pierdut documentele. Joi, echipa Ambasadei se deplaseaza in Portul Dover si in zonele adiacente.Citeste si: Soferii de TIR romani blocati in Anglia sunt intr-o situatie critica: "Ce se va intampla cu noi? Este inexplicabil!"