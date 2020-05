Teste pe hamsteri au dezvaluit ca purtarea la scara larga a mastilor reduce transmiterea noului coronavirus

Ziare.

com

Cercetarea facuta la Universitatea din Hong Kong este printre primele dedicate investigarii daca mastile pot opri purtatorii simptomatici si asimptomatici de COVID-19 sa transmita boala.Condusa de profesorul Yuen Kwok-yung, unul dintre cei mai buni experti mondiali in coronavirus, echipa a plasat hamsteri infectati artificial cu noul coronavirus alaturi de animale sanatoase.Intre cele doua custi au fost puse masti chirugicale, iar aerul a circulat dinspre animalele infectate spre cele sanatoase.Cercetatorii au descoperit ca transmiterea virusului fara contact direct ar putea fi redusa cu peste 60% daca este folosita masca.Doua treimi dintre hamsterii sanatosi au fost infectati in decurs de o saptamana daca mastile nu au fost montate.Rata infectarii a scazut la 15% cand mastile au fost puse pe cusca animalelor infectate si pana la 35% cand au fost puse pe cusca celor sanatosi."Este clar efectul purtarii mastilor (...) Purtarea universala a mastii este importanta pentru ca acum stim ca nu multi dintre cei infectati nu au simptome", a declarat Yuen duminica.Yuen este unul dintre microbiologii care au descoperit virusul SARS, in 2003. In urma acelei epidemii, care a ucis 300 de oameni in Hong Kong, el i-a sfatuit pe locuitorii teritoriului - inca de la aparitia noului coronavirus - sa poarte masti, lucru respectat de cetatenii orasului. La acel moment, Organizatia Mondiala a Sanatatii si mai multe autoritati sanitare internationale respingeau aceasta idee si spuneau ca mastile trebuie sa fie purtate doar de lucratorii medicali din prima linie.Dupa patru luni de la depistarea primului caz de COVID-19, Hong Kong (care are 7,5 milioane de locuitori) a inregistrat putin peste 1.000 de cazuri si 4 decese.