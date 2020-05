Teste pentru depistare COVID-19 se fac contra cost la Spitalul de Pediatrie din Sibiu

Ziare.

com

Potrivit reprezentantilor Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu, din 15 mai, dupa incetarea starii de urgenta, unitatea va relua activitatea de consultatii in ambulatoriile de specialitate.Acestea se vor face doar cu bilet de trimitere de la medicul de familie si programare telefonica, iar pentru respectarea distantari pacientilor, acestia vor fi primiti cate doi pe ora.Programarea pacientilor cu risc crescut se va face la inceputul programului de lucru.In momentul programarii telefonice, apartinatorii vor fi chestionati daca micutul are simptome de raceala, stranut, tuse, dureri in gat, dificultati de respiratie si/sau febra (≥37⁰C), daca exista membrii ai familiei cu aceste simptome, daca au intrat in contact cu un pacient confirmat cu COVID-19 sau daca sufera de o patologie cronica sau o afectiune care ii reduce imunitatea."La prezentarea pentru consultatie/investigatie se va masura temperatura corporala in cabinetul de triaj din fiecare locatie si se va solicita dezinfectia mainilor. Daca pacientul este afebril, acesta va fi indrumat catre cabinetul de consultatie/investigatie. Daca pacientul este febril, acesta va fi indrumat pentru consultatie in Unitatea de Primiri Urgente", anunta Spitalul de Pediatrei Sibiu.De asemenea, reprezentantii Spitalului au anuntat ca pot face, la cerere, analize RT-PCR COVID-19 si teste pentru determinarea anticorpilor.Concret, Laboratorul de Analize Medicale al Spitalului de Pediatrie poate face la cerere, analize RT-PCR COVID-19 la pretul de 280 lei/test, precum si teste pentru determinarea anticorpilor (Ig M si Ig G - anti SARS-Cov-2) pretul fiind de 80 lei/test.