OMS vrea 120 de milioane de teste rapide pentru COVID-19. Ce tari vor avea prioritate

"Avem un acord, avem un inceput de finantare si acum avem nevoie de suma totala pentru a putea cumpara aceste teste", a declarat directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, in conferinta online.Pentru moment, fiecare test costa 5 dolari, dar OMS ca si partenerul sau au subliniat ca pretul trebuie sa coboare pe masura ce companiile care le vor produce - Abbott si SD Biosensor - se dezvolta.Aceste teste antigen rapide "dau rezultate in aproximativ 15-30 de minute, la un pret mai mic si cu echipament mai putin sofisticat", a subliniat directorul OMS.Acestea "nu sunt un panaceu", deoarece sunt mai putin precise decat testele PCR, a recunoscut Peter Sands, directorul Fondului Global care a adaugat Covid-19 la luptele duse deja contra Sida, malariei si tuberculozei, dar "asta va permite sa reduca decalajul gigantic dintre tarile bogate si cele sarace atunci cand vine vorba de testare", a subliniat el.Fondul Global va pune la dispozitie 50 de milioane de dolari.Intarzierea testarilor, unealta indispensabila pentru controlul pandemiei si pentru a evita izolarea in timpul lungilor saptamani, este considerabila.Acolo unde tarile bogate realizeaza in medie 292 de teste la 100.000 de locuitori, tarile cu venituri mici si medii nu fac decat 61 si tarile cu venituri mici - 14.Sands a mai subliniat ca 120 de milioane de teste ar fi suficiente doar pentru doua saptamani. Prima comanda trebuie sa fie facuta saptamana aceasta, a precizat el.Pandemia a facut peste un milion de morti in lume de la aparitia in China la sfarsitul lui 2019 si a infectat 33 de milioane de persoane.