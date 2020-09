Testele de coronavirus, platite din bani europeni. Romania ar urma sa primeasca 200 de milioane de euro

Bugetele celor patru proiecte ajung la 200 de milioane de euro

Ministerul Sanatatii a anuntat luni, 21 septembrie 2020, ca a depus spre finantare patru proiecte europene in cadrul apelului privind consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 lansat in luna mai 2020 de Ministerul Fondurilor Europene prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.Activitatile principale ale proiectelor vizeaza decontarea din fonduri europene a costurilor cu servicii medicale de testare RT-PCR pentru identificarea infectiilor active cu virusul SARS-CoV 2 la nivel national realizate sau ce se vor realiza in cadrul Programului national de supraveghere si control a bolilor transmisibile prioritare in perioada februarie 2020- ianuarie 2021."Proiectele depuse de Ministerul Sanatatii, atat retrospective, dar si care privesc cheltuieli viitoare, au ca obiectiv si cresterea numarului de teste RT-PCR efectuate la persoanele eligibile, la nivel national, in vederea identificarii infectiilor active cu virusul SARS-CoV 2 si controlul evolutiei sindromului respirator acut cu noul coronavirus (COVID-19).Evaluarea proiectelor va incepe dupa 30 septembrie 2020, estimandu-se ca in luna martie sa fie aprobata finantarea", a transmis MS.Bugetele celor patru proiecte insumeaza aproximativ 949 milioane lei (aprox.200 milioane de euro)."Am inceput lupta in aceasta pandemie in conditii de austeritate si am fost nevoiti ca in cateva luni sa recuperam pentru a putea gestiona in conditii de siguranta prima etapa. Vom solicita ca banii pe care ii vom recupera in cadrul acestor proiecte retrospective de la UE sa fie redirectionati pentru a fi utilizati tot in sectorul sanitar", a declarat Nelu Tataru , ministrul Sanatatii.De la inceputul pandemiei pana in prezent, in Romania au fost facute peste 2,2 milioane de teste pentru depistarea infectiilor cu noul coronavirus.