Vanzarea testelor rapide pentru Covid-19, interzisa in farmaciile din Romania. Testele pot fi vandute online

"Testul antigen este cel mai nou tip de testare si, in acest moment, este singurul test rapid care detecteaza virusul COVID-19. Acest test detecteaza antigeni, respectiv partea de virus pe care sistemul nostru imunitar o recunoaste. Testul antigen poate indica infectia in faza acuta a bolii. Acest lucru este valabil si pentru persoanele fara simptome, daca infectia este activa. Testul este de uz profesional, ceea ce inseamna ca se recomanda ca prelevarea probei si", se arata in comunicatul emis de Agentia Nationala a Medicamentului din Romania.Autoritatile atrag atentia ca: "Testele rapide pentru autotestare au un alt regim de introducere pe piata, cu implicarea unui organism notificat care evalueaza conformitatea acestor produse".Astfel, dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro de uz profesional nu se pot distribui prin farmacii.Referitor la vanzarea online a acestor teste, Agentia Nationala a Medicamentului sustine ca nu poate interzice aceasta practica, pentru ca nu exista prevederi legale."Referitor la comercializarea in sistem on line a unor dispozitive medicale destinate utilizarii de catre profesionisti, in acest moment nu exista prevederi legale care sa interzica aceasta practica. In calitate de autoritate competenta, neexistand reglementari in acest sens,. Putem recomanda evitarea acestei modalitati de comercializare sau, in cazul in care se recurge la aceasta forma de distributie, recomandam ca vanzarea testelor rapide sa fie insotita de un avertisment in conformitate cu instructiunile de utilizare si anume, sau ca operatorul economic sa se asigure ca cel care achizitioneaza produsele respective este unitate medicala. In caz contrar, operatorul economic poate fi sanctionat pentru practica comerciala inselatoare", se mai arata in comunicatul emis.