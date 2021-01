Testele rapide facute in spitale, recunoscute in diagnosticarea infectarii noul coronavirus. Din 5 ianuarie intra in rapoartele oficiale

Conform Institutului National de Sanatate Publica, infectarea cu COVID-19 poate fi diagnosticata oficial si cu teste rapide "Confirmarea prompta a cazului suspect este necesara pentru a asigura, rapid si eficient, supravegherea epidemiologica a contactilor, implementarea masurilor de prevenire si control al infectiei, precum si colectarea informatiilor epidemiologice si clinice relevante", se arata in decizia autoritatilor.Astfel de teste existau deja in unitatile de primiri- urgente ale spitalelor, insa rezultatul lor trebuia confirmat si cu un test RT-PCR.Conform ultimelor modificari, testul antigen trebuie efectuat in cel mult 5 zile de de debutul simptomelor sau cel mult 7 zile de la contactul direct cu o persoana infectata.Trebuie retinut, insa, ca testele rapide facute acasa nu sunt considerate diagnostic oficial. In aceasta categorie intra doar testele rapide facute in unitatile sanitare.CNSCBT a transmis si Recomandari de prioritizare a testarii prin RT-PCR si/sau test rapid antigenic pentru SARS-CoV-2.Citeste si: