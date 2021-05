Theodor Paleologu, despre oamenii care nu cred in COVID-19: "Ei au impresia ca sunt curajosi, dar negarea realitatii arata o frica irationala"

Paleologu a fost invitat duminica la emisiunea Insider Politic de la Prima Tv. El a fost intrebat de daca Dumnezeu a iesit mai afectat din pandemie."Dumnezeu nu este afectat de asemenea lucruri. Problema e alta, daca cumva pandemia are un impact asupra credintei sau asupra practicii religioase", a precizat Theodor Paleologu.El a mai fost intrebat daca in aceasta perioada mai multi oameni s-au intors la credinta, descoperindu-l sau redescoperindu-l pe Dumnezeu."Nici nu stiu daca e vorba de o descoperire sau redescoperire, ci de anumita constientizare, o repliere pe anumite interogatii fundamentale, dar cred ca despre asta e vorba. Plus ca aceasta izolare evident e echivalentul desertului. Dar sa nu uitam ca in timpul Postului Pastelui sunt cateva sarbatori de sfinti care marcheaza aceasta experienta a interiorizarii, a desertului: Maria Egipteanca este sarbatorita in timpul Postului Pastelui, o sarbatoare importanta. Ea este o sfanta care a trait in zeci de ani in pustie . Noi facem in mic experienta desertului. Alt sfant celebrat in timpul postului este Ioan Scararul, marele teolog al ascetismului monastic. Cred ca asta se intampla cumva, e un post mai lung, etalat pe un an si ceva, ca asta este maniera de a profita cu adevarat de jumatatea plina a paharului. In fiecare eveniment , chiar tragic, trebuie sa gasim si ce poate sa ne sporeasca sufleteste, intelectual, moral", a explicat Theodor Paleologu.El a precizat ca exista mai multe tipuri de frica si ca aceasta nu e in sine un lucru rau, reprezentand unul dintre fundamentele societatii."Frica este un resort fundamental pentru supravietuirea noastra ca specie. Insa exista si frica irationala, frica irationala, frica scapata de sub control, este prin definitie nociva, este dezastruoasa, este o otrava, frica rezonabila e cat se poate de buna, in schimb trebuie evitate friciile delirante.Exista frici delirante la unii care se sperie in legatura cu virusul, au impresia ca totul ii poate contamina, dar frica deliranta este si conspirationita , negarea realitatii. Sunt foarte multi oameni care neaga realitatea, spun ca nu exista virusul asta sau ca e o simpla gripa, ca nimic nu e adevarat. Asta vine tot din frica. Ei au impresia ca sunt curajosi, dar negarea realitatii este o atitudine tipica de frica irationala", a mai afirmat Theodor Paleologu.