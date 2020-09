Timis: In singura localitate aflata in zona rosie din judet sunt doar 7 elevi, 4 profesori si 10 prescolari. Copiii vor primi fise acasa, pentru ca in localitate nu exista internet

La scoala din comuna invata doar sapte elevi care au patru profesori. Pentru ca la Bara nu exista internet, profesorii vor trimite fise xerox copiilor, acasa.Potrivit Ministerului Sanatatii, care a publicat harta epidemiologica, in judetul Timis, doar comuna Bara se afla in zona rosie cu o incidenta de 6,43/1000 de locuitori, astfel ca in aceasta localitate, scoala va incepe dupa scenariul rosu.Conform autoritatilor, doar trei oameni, cu adresa la Bara sunt infectati cu COVID - 19, insa acestia au doar viza de flotant aici, dar locuiesc la Lugoj. Numarul total al populatiei din aceasta comuna este de 388 de locuitori.Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta ia in calcul posibilitatea avizarii scenariului galben sau verde, daca va primi o solicitare din partea Consiliului de Administratie al scolii. In caz contrar, intrucat in zona semnalul de internet este aproape inexistent, cei patru profesori se vor deplasa la locuintele elevilor pentru a le da fise fotocopiate pe care sa lucreze."La Bara avem 7 elevi, 10 prescolari si 4 cadre didactice plus contabil si ingrijitoare, deci 6 angajati ai unitatii de invatamant. Unitatea de invatamant va pregati seturi de documente, fise, tot ce tine de prima etapa a debutului de an scolar. Printurile le vor fi trimise copiilor acasa. Nu e un efort foarte mare. Dupa 14 zile vor reveni la unitatile de invatamant, pentru a face cursurile fata in fata. Am anuntat ministerul de faptul ca nu avem internet si am solicitat si 7 tablete, daca exista posibilitatea sa fie transmise catre unitatile de invatamant din zona rosie. Nu avem internet la Bara si solutia este sa apelam la xeroxuri, care vor fi transmise elevilor din localitate", a declarat Marin Popescu, inspector scolar general al ISJ Timis.La nivelul judetului Timis, doar comuna Bara a fost incadrata in scenariul rosu pentru inceperea anului scolar, in timp ce in scenariul galben se afla 12 localitati.Cele mai multe scoli pot incepe cursurile in scenariul verde, care presupune prezenta fizica la scoala a profesorilor si elevilor, insa si acestea au optat pentru un scenariu hibrid, in care vor desfasura orele cu cate jumatate dintre elevi prezenti in clase, prin rotatie, din doua in doua saptamani.In judetul Timis, de la debutul pandemiei de coronavirus au fost depistate 2.881 cazuri, dintre care 40 numai in ultimele 24 de ore.