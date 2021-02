Graficul incidentei de Covid-19: Timis se apropie de rata de 5 la mia de locuitori, iar Maramures ramane la coeficientul de 3

Maramures este judetul clasat pe a doua pozitie, cu o incidenta de 3,14 la mia de locuitori. Autoritatile au raportat 67 de noi imbolnaviri si un total de 16.915 cazuri.Cluj (2,86) si Ilfov (2,85) se apropie de scenariul rosu al pandemiei. Cluj inregistreaza 90 de noi cazuri, iar Ilfov are 87 de noi cazuri.Brasov raporteaza o incidenta de 2,78 la mia de locuitori si 108 noi bolnavi, in timp ce Bucuresti are o rata de 2,48 si 365 de cazuri noi.Hunadoara inregistreaza o incidenta de 2,55 la mia de locuitori, iar Alba, 2,36, cu 47 de noi persoane confirmate pozitiv cu virusul SARS-CoV-2.Cu un coeficient sub 2, dar inca in scenariul galben al pandemiei, se regasesc judetele Satu Mare (1,88), Sibiu (1,79), Salaj (1,76), Arad (1,70), Gorj (1,68) si Dolj (1,67). Restul judetelor se afla in scenariul verde al pandemiei, cu o rata de sub 1,5 la mia de locuitori.Autoritatile au raportat 63 decese si 2.830 de noi cazuri de infectie cu virusul SARS-CoV-2 , in ultimele 24 de ore. In sectiile de anestezie si terapie intensiva (ATI) sunt internate 1.006 persoane.