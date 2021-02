Graficul incidentei cazurilor de Covid-19: Timis si Maramures raman judetele cu o rata de peste 3 la mia de locuitori

Timis are o incidenta de 4,61 la mia de locuitori, cu 346 de noi cazuri de Covid-19 si un total de 38.483 de infectii cu noul coronavirus.Maramures inregistreaza o rata de 3,08 si 98 de infectii, cu un total de 16.731 de infectii.Ilfov are o incidenta de 2,79. Judetul a inregistrat in ultimele 24 de ore 166 de cazuri noi, ceea ce duce totalul la 31.196 de cazuri.Cluj si Brasov raporteaza o incidenta de 2,77 la mia de locuitori. Cu 59 de cazuri, Alba are o rata de 2,35 la mia de locuitori.In scenariul galben mai sunt Hunedoara (2,23), Satu Mare (1,82), Sibiu (1,69), Salaj (1,66), Arad (1,57) si Gorj (1,57).Autoritatile au raportat ca in ultimele 24 de ore au inregistrat 66 decese si 3.761 de noi cazuri de infectie cu virusul SARS-CoV-2. In sectiile de anestezie si terapie intensiva (ATI) sunt internati 968 de pacienti.