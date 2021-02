Graficul incidentei de Covid-19: Timis si Maramures raman judetele cu o rata mai mare de 3 la mia de locuitori

Timis a raportat o rata de incidenta de 3,56 la mia de locuitori, cu mult peste media nationala, de 1,73. Judetul din vestul tarii a inregistrat 247 de noi infectii Covid-19, ceea ce duce totalul la 34.675 de persoane infectate.Judetul fruntas este urmat de Maramures, cu o rata de 3,12 si 126 de cazuri noi de infectie.In scenariul galben raman judetele Cluj (2,54), Ilfov (2,16), Alba (2,06), Brasov (2,06), Bucuresti (1,92), Satu Mare (1,8), Salaj (1,61) si Hunedoara (1,6).Celelalte judete sunt in scenariul verde al pandemiei, cu o rata de sub 1,5 la mia de locuitori.Capitala ramane in fruntea clasamentului celor mai multe cazuri de Covid-19, cu 482 de noi infectii cu virusul SARS-CoV-2, raportate in ultimele 24 de ore, ceea ce duce totalul la 122.142.Autoritatile au raportat joi, 11 februarie, ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 65 de decese si 2.644 de cazuri noi de COVID-19. La Terapie Intensiva sunt internati 958 de pacienti