Graficul incidentei de coronavirus: Timis si Maramures, singurele judete cu o rata de peste 3 la mia de locuitori

Cluj are o incidenta de 2,52 la mia de locuitori, fiind urmat de Ilfov, 2,15, Brasov, cu o incidenta de 2,08 si Alba, care raporteaza o incidenta de 2,01.In scenariul galben mai sunt Bucuresti (1,89), Satu Mare (1,76), Salaj (1,61), Hunedoara (1,56) si Suceava (1,53).Restul judetelor se afla in scenariul verde, cu o rata de incidenta de peste 1,5 la mia de locuitori.Timis are 257 de noi cazuri de infectie cu virusul SARS-CoV-2 si 34.428 de cazuri, in total, de la debutul pandemiei de coronavirus in Romania.Maramures are 212 noi infectii cu noul coronavirus si un total de 14.876 de cazuri.Bucuresti raporteaza, in continuare, cele mai multe cazuri de infectie, 351, avand un total de 121.660.Autoritatile au raportat miercuri, 10 februarie, ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 79 de decese si 3.048 de cazuri noi de infectii cu COVID-19 . La Terapie Intensiva sunt internati 955 de pacienti.