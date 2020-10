Rata de infectare cu coronavirus in Timisoara si localitatile din jur creste alarmant. Indice, dublat in doar o saptamana

Prefectura Timis a anuntat sambata, 31 octombrie 2020, care sunt localitatile cu peste 1,5 cazuri de COVID-19/1.000 de locuitori. Din situatia statistica a Prefecturii Timis reiese ca in Timisoara si localitatile periurbane: Dumbravita, Giroc, Ghiroda, Giarmata sau Dudestii noi sunt printre cele mai mari rate de infectare.Localitatile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt:Timisoara - 5,26; Buzias - 3,96;Ciacova - 4,56; Recas - 3,30;Sannicolau Mare -6,44; Banloc - 3,85; Becicherecu Mic -5,62; Bethausen - 3,83; Biled - 4,10;Criciova - 4,12;Dumbravita - 6,97,DudestiiNoi - 8,39, Fibis- 6,89, Foeni - 4,57, Gavojdia -3,75; Ghiroda - 8,74; Giroc - 6,88; Giulvaz - 4,00; Jebel-4,74; Mosnita Noua-4,99; Ortisoara - 4,42; PeciuNou - 3,51,Pesac - 8,55; Remetea Mare - 3,11,SacosuTurcesc- 3,37;Sacalaz - 5,25; Sanandrei - 4,79; Sandra - 3,19; SanmihaiuRoman - 5,09;Satchinez - 3,13; Saravale 4,60Sag - 3,9;.Localitatile cu rata de infectarepe ultimele 14 zile peste 1,5 la mia de locuitori sunt: Lugoj - 1,99; Deta2,10; Gataia -1,50; Balint 1,94; BebaVeche - 2,59;Bogda 1,94; Bucovat - 1,75;Curtea 1,55; Cenad - 1,87, Cheveresu Mare -1,92, Comlosu Mare - 1,63,Dudestii Vechi - 2,96; Giarmata - 2,16; Gottlob - 1,51;Lenauheim - 1,72; Liebling - 2,17, Margina -2,20; Nadrag -1,75; OhabaLunga - 1,56; Otelec - 1,63; Parta - 2,87;; Pischia - 2,39; Teremia Mare - 2,35, Topolovatu Mare- 2,26; Varias1,64, Valcani - 2,13,."Conform DSP, calculul incidentei de infectare cu virusul SARS-CoV-2, la nivelul judetului Timis, in ultimele 14 zile, are la baza o metodologie si tine cont de numarul total de rezultate pozitive pentru persoanele confirmate pentru prima data si care sunt raportate pana la data transmiterii informarii. Din acesta se scade suma cazurilor pozitive din focarele din centrele rezidentiale de ingrijire si asistenta a persoanelor varstnice, centrele rezidentiale pentru copii si adulti cu si fara dizabilitati, precum si pentru alte categorii vulnerabile, inclusiv caminele, internatele si spitalele", arata Prefectura Timis.