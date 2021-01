Timisoara a primit cu aproape 2.000 de doze de vaccin mai putin decat astepta. Gheorghita: "Am cerut o clarificare de la compania Pfizer"

Dozele au ajuns la Timisoara cu un avion , care a aterizat pe Aeroportul International "Traian Vuia", fiind, ulterior, transportat in cutii speciale pana la centrul Spitalului Militar.Totusi, la destinatie au ajuns cu 1.950 de doze mai putin decat erau prevazute.Valeriu Gheorghita a declarat pentru Libertatea ca problema este la furnizor si ca a cerut deja companiei Pfizer/BioNTech explicatii."Fata de repartitia stabilita pentru fiecare centru regional de stocare, in Timisoara au ajuns 10 cutii a cate 975 de doze, in loc de 12 cutii. Am cerut o clarificare de la compania Pfizer referitor la acest aspect si asteptam un raspuns. Aceasta cantitate de vaccinuri va fi livrata fie separat, inainte de urmatoarea transa, fie impreuna cu transa de saptamana viitoare", a declarat medicul militar.Citeste si: PSD cere redeschiderea scolilor. Alexandru Rafila: "Amanarea cu inca o luna a deschiderii scolilor nu este sanatoasa nici pentru copii, nici pentru parinti, nici pentru economia nationala"