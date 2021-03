Dominic Fritz a anuntat ca Timisoara ar putea sa intre in carantina: "Nu mai sunt locuri libere in spitalele COVID si la ATI"

El a facut apel la cetateni, la patronii de terase, magazine si sali de fitness sa respecte regulile de prevenire a contaminarii cu SARS-Cov-2, intrucat masura carantinarii ar avea efecte negative asupra intregii comunitati. Exista posibilitatea carantinarii Timisoarei . Tocmai pentru ca nu mai sunt paturi in spitale si sunt cateva comune periurbane care sunt, si ele, propuse pentru carantinare. Eu cred ca asa cum este facuta acum, carantinarea nu ar avea efectele pe care ni le dorim. Nu cred ca o carantinare a Timisoarei este o solutie fezabila, decat daca am carantina tot judetul Timis, cu controale dure.Cred ca inca avem o cale sa evitam carantinarea, cu toate consecintele aferente. Fac un apel la timisoreni sa inteleaga aceasta situatie. Eu inteleg si ca din randul operatorilor economici au ajuns la capatul puterilor. Daca acum nu avem grija si ajungem intr-un val in care tot ne va forta sa inchidem economia, tot acolo ajungem. Pentru cei care au restaurante, sali de fitness, va rog sa respectati limitele impuse in pandemie", a afirmat Fritz, intr-o conferinta de presa.Edilul a mai anuntat ca de joi se redeschid spatiile din spitalul-suport COVID din cadrul Clinicii ASCAR."De maine, deschidem ASCAR, ca spital-suport COVID. Spitalele sunt pline, nu mai sunt locuri ATI in tot judetul. Pacientii sunt din ce in ce mai tineri, iar formele, tot mai grave", a mai afirmat Dominic Fritz.Conform ultimului comunicat transmis miercuri de catre DSP Timis, in municipiul Timisoara rata de incidenta a urcat la 7,25 la mia de locuitori, de la 6,99 inregistrata marti. In judet rata de incidenta a urcat, de asemenea, la 5,24 la mia de locuitori.