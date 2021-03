Timisoara si cele patru comune limitrofe ies din carantina. Prelungirea restrictiilor nu a trecut la vot in sedinta CJSU Timis

Prezenta carantina expira in noaptea de duminica spre luni."In urma analizelor de risc efectuate de catre Directia de Sanatate Publica Timis si a avizelor emise de Institutul National de Sanatate Publica, astazi (sambata - n.r.), Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Timis a analizat propunerile de prelungire a masurilor de carantinare pentru localitatile Timisoara, Dumbravita si Giroc, pentru o perioada de 7 zile. In urma votului exprimat, in cadrul CJSU Timis s-a votat cu 20 de optiuni pentru, 9 abtineri si 9 voturi impotriva, astfel ca prelungirea masurilor de carantinare pentru localitatile Timisoara, Dumbravita si Giroc pentru o perioada de 7 zile nu a trecut, nefiind intrunita majoritatea necesara de 2/3 dintre membrii prezenti pentru adoptarea hotararii de prelungire a masurii de carantinare", a anuntat Prefectura Timis.In ceea ce priveste comunele Mosnita Noua si Ghiroda, analiza de risc intocmita de Directia de Sanatate Publica a concluzionat ca nu este intrunit punctajul pentru a putea propune prelungirea carantinei zonale in aceste doua localitati, iar INSP a avizat masura de ridicare a carantinei pentru acestea.Sambata dupa-amiaza, cateva sute de persoane, majoritatea fara masca, au protestat in municipiul Timisoara pe un traseu care a inclus Prefectura-Primaria-Catedrala, impotriva unei posibile masuri de prelungire a carantinei zonale.