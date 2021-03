UPDATE Timisoara intra in carantina. Judetul Timis are o incidenta de peste cinci la mia de locuitori

UPDATE - 16:54"Am propus o abordare inteligenta a gestionarii pandemiei Covid-19 insa azi, in CJSU Timis, a castigat solutia minimului efort pentru administratia Timisoarei: carantina municipiului si a zonei periurbane. Solicit primarului Timisoarei un plan coerent de masuri anti-covid-19, bazat pe indicatori si cifre, care sa completeze carantina formala, cu speranta ca sutele de mii de cetateni afectati vor avea parte si de altceva in afara de restrictii inmultite si inasprite.In asteptarea planului din partea persoanelor responsabile, ma voi adresa deopotriva Ministerului Sanatatii pentru alocarea unui numar suplimentar de vaccinuri si Ministerului Economiei pentru o compensatia atat de necesara operatorilor economici distrusi financiar de restrictii si inchideri obligatorii", a scris Alin Nica pe Facebook , presedintele CJ.Primarul Dominic Fritz a sustinut introducerea orasului in carantina, pe cand presedintele CJ Timis, Alin Nica, spunea ca nu este cazul si ca autoritatile locale ar trebui sa intensifice controalele si sa gandeasca alte masuri pentru a convinge populatia sa respecte regulile, potrivit Tion.ro Masura intra in vigoare dupa ce Raed Arafat , seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, semneaza ordinul pentru carantina. Ar urma sa se aplice din 8 martie, ora 00:00.Decizia de carantinare a fost luata cu 30 de voturi pentru, 4 impotriva si 4 abtineri. Timis a inregistrat sambata 313 cazuri noi, ajungand la o incidenta de 5,48 la mia de locuitori.