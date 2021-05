Noi masuri de relaxare a restrictiilor la Timisoara dupa ce rata de infectare a scazut spectaculos

Noile masuri se aplica de duminica, 9 mai."Scaderea raportata coincide cu expirarea perioadei de 14 zile, la care urmau sa fie reevaluate masurile pe Timisoara, iar cu aceasta ocazie, municipiul Timisoara iese de pe anexele cu restrictii suplimentare, fiind aplicabile restrictiile generale aplicabile din HG nr. 432/2021", a explicat prefectul Zoltan Nemeth.Potrivit acestuia, de duminica, in municipiul Timisoara este permisa activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfasoara activitati de preparare, comercializare si consum al produselor alimentare si/sau bauturilor alcoolice si nealcoolice, de tipul restaurantelor si cafenelelor, in interiorul cladirilor este permisa, fara a depasi 50% din capacitatea maxima a spatiului (fata de capacitatea de 30% permisa in ultimele doua saptamani).Sunt permise, de asemenea, activitatea restaurantelor si a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unitati de cazare, fara a depasi 50% din capacitatea maxima a spatiului; activitatea cu publicul a operatorilor economici licentiati in domeniul jocurilor de noroc, fara a depasi 50% din capacitatea maxima a spatiului.Activitatea salilor de jocuri este in continuare restrictionata, indiferent de rata de infectare, conform art. 10 pct. 1 din HG nr. 432/2021.Organizarea si desfasurarea activitatii in cadrul cinematografelor, institutiilor de spectacole si/sau concerte sunt permise cu participarea publicului pana la 50% din capacitatea maxima a spatiului, in conditiile stabilite prin ordinul comun al ministrului Culturii si al Sanatatii.Spectacolele de tipul drive-in sunt permise numai daca ocupantii unui autovehicul sunt membrii aceleiasi familii sau reprezinta grupuri de pana la trei persoane.Organizarea si desfasurarea in aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice si private sau a altor evenimente culturale sunt permise numai cu participarea a cel mult 300 de spectatori cu locuri pe scaune, aflate la distanta de minimum 2 metri unul fata de celalalt, precum si cu purtarea mastii de protectie.Aceste activitati sunt permise cat timp municipiul Timisoara are o incidenta cumulata mai mica sau egala cu 1,5 la mia de locuitori. Daca incidenta cumulata la 14 zile din judet sau localitate este mai mare de 1,5 la mia de locuitori, CJSU, in termen de 48 de ore de la depasirea incidentei de 1,5 la mia de locuitori, trebuie sa constate depasirea limitei in vederea punerii in aplicare a masurilor stabilite, care se vor aplica pentru o perioada de 14 zile.