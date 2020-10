Timisoara se pregateste de scenariul rosu

Inspectoratul Scolar Timis a anuntat, miercuri, o crestere a numarului elevilor si profesorilor infectati cu SARS-CoV-2 si care sunt spitalizati, in timp ce pentru Timisoara se asteapta intrarea in scenariul rosu, intrucat rata de infectare se apropie de 3 la mia de locuitori.Rata de infectare in Timisoara era, marti, de 2,79 la mia de locuitori, potrivit Prefecturii Timis.In doar doua zile, numarul elevilor internati cu COVID a crescut de la 31 la 51, iar al cadrelor didactice, de la 25 la 33. De asemenea, mai sunt internati 11 angajati din randul personalului nedidactic, fata de noua, la raportarea anterioara. Totodata, 46 de scoli si gradinite au intrat in scenariul rosu de activitate, in 10 localitati masura fiind luata ca urmare a depasirii ratei de infectare de peste 3 la mie."In momentul in care vom fi anuntati de Directia de Sanatate Publica ca Timisoara este in scenariul rosu, toate unitatile de invatamant vor solicita Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta trecerea in scenariul rosu, cu activitate online. Este clar ca ne apropiem incet de scenariul rosu, de la 31 de unitati de invatamant in acest scenariu (zilele trecute, n.r.) am ajuns acum la 47, spre dublu. Evident ca toata Timisoara va intra in scenariul rosu, in contextul in care in municipiu se afla 51% din populatia scolara, respectiv 47.983 elevi si prescolari (din totalul de 97.409, n.r.). Majoritatea unitatilor de invatamant din Timisoara sunt pregatite sa predea in scenariul online", a afirmat, marti, seful Inspectoratului Scolar Timis, Marin Popescu.