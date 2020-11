Timisoara se pregateste sa intre in carantina. Dominic Fritz: Suntem la o rata de infectare de 6 la mie

Fritz a declarat ca masura carantinarii ar aduce, de fapt, beneficii pe termen lung. Primarul Timisoarei a mai spus ca in cadrul institutiei s-a organziat un centru de coordonare pentru reactie rapida in criza Covid."Trebuie sa spun, din pacate, ca este putin probabil ca vom putea evita o carantinare a orasului si, de fapt, a intregii zone periurbane. Ieri, DSU a dat o comunicare ca localitatile care depasesc rata de 6 cazuri la mia de locuitori trebuie sa trimita analiza privind impunerea masurii de carantina sau justificarea neimpunerii acestei masuri", a declarat Dominic Fritz.Edilul a mai precizat ca este cu atat mai importanta masura carantinarii in conditiile in care ne apropiem de sarbatorile de Craciun. O astfel de masura, a precizat Fritz, ar ajuta la salvarea de cat mai multe vieti. Dominic Fritz a adus drept argument in favorarea masurii faptul ca, in prezent, paturile Covid din Timisoara sunt ocupate. "Sunt in curs de aprobare inca 50 de paturi, dintre care 18 cu prize de oxigen", a precizat Fritz, explicand si ca decizia de carantinare se ia la nivel central, dar propunerea trebuie sa vina de la Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta."Pentru mine, e exclus sa carantinam doar orasul Timisoara. Pentru mine, este clar ca trebuie luata aceasta masura cu tot cu zona metropolitana. Aceasta discutie trebuie dusa in CJSU. (...) Eu tind sa cred ca o abordare mai stricta pe termen scurt ne aduce mai multe beneficii pe termen lung. Nu ma lansez in speculatii, trebuie analizate toate masurile posibile. Nu are rost sa luam masuri doar de dragul masurilor, trebuie sa luam masuri eficace si despre care stim ca vor si produce efecte in doua saptamani. Nu as vrea sa exclud nimic, pentru ca situatia e serioasa. Spitalele sunt pline, iar in alte tari aceste masuri dure se iau cand spitalele mai au liber 20-30% din capacitate, pentru ca se stie ca dureaza pana masurile au efecte", a mai declarat Dominic Fritz.