Timisoara va intra peste cateva ore in scenariul rosu. Prefect: Vor urma restrictii pentru urmatoarele 14 zile

Ea a spus ca, dupa ce se va depasi acest indice de infectare, va convoca o sedinta a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Timis, pentru a analiza daca se impun masuri fata de hotararea CJSU de saptamana trecuta."In cadrul sedintei CJSU de ieri (), la Diverse, am abordat problema ratei crescute a infectarilor din municipiul Timisoara, inclusiv din punctul de vedere al restrictiilor pe care vom fi nevoiti sa le impunem timp de 14 zile. Sa nu uitam faptul ca de luni urmeaza o saptamana de vacanta pentru copiii din gradinite si elevii din ciclul primar, acest fapt putand duce la cresterea indicelui de infectare, daca nu se vor respecta reglementarile legale.Vor urma restrictii pentru urmatoarele 14 zile, acestea avand ca scop limitarea raspandirii bolii. Stiu ca nu va fi usor, dar avem obligatia sa respectam legea si sa protejam sanatatea si viata tuturor timisorenilor", a precizat Liliana Onet, intr-un comunicat de presa remis, joi.Prefectul a mentionat ca spitalele din judet care trateaza pacienti COVID-19 sunt peste 90% pline, iar la ATI sunt foarte putine locuri disponibile.Onet a facut un nou apel la populatie sa se protejeze corect."Va rog sa respectati toate prevederile legale, sa pastrati normele de distantare sanitara si pe cele de igiena. Respectati regulile de distantare sociala in cadrul intalnirilor familiale si limitati la maximum orice contact direct cu alte persoane, in afara celor care fac parte din familia restransa.Renuntati la deplasari, daca nu sunt absolut necesare, sa evitati zonele aglomerate, limitati contactul cu alte persoane, pentru ca oricine dintre noi poate fi infectat, asimptomatic, si sa transmita virusul. Sanatatea si viata fiecaruia sunt foarte importante si numai respectand regulile ne putem proteja si, implicit, sa reducem rata infectarilor la nivelul judetului", a transmis Liliana Onet.