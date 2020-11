Campanie de testare in masa intr-o regiune din Italia. Se urmareste acoperirea a 70% din populatie

Potrivit autoritatilor acestei regiuni germanofone, denumita si Alto Adige, rata de contaminare cu SARS-CoV-2 a atins asemenea proportii incat a devenit crucial sa fie testate 350.000 de persoane, pentru a-i izola pe vectorii de contaminare.La orele 09:00 GMT, peste 24.000 de locuitori ai regiunii au fost deja testati, dintre care 596 s-au dovedit a fi pozitivi.Tirolul de Sud este clasat in prezent drept "zona rosie", cu cel mai inalt risc potrivit sistemului de clasificare in trei culori stabilit in Italia (galben, portocaliu, rosu).Aceasta campanie de testare intervine inainte de redeschiderea gradinitelor si scolilor primare prevazuta pentru marti.Italia, prima tara europeana care a pariat pe testele rapide antigen, a fost apoi urmata de Regatul Unit, SUA, Slovacia si alte tari.Insa, aceste teste fiabile in proportie de 80-90% nu au permis stavilirea contaminarilor, care au ajuns de la 500 cate se inregistrau in august, cand au inceput aceste teste, la peste 35.000 in ultimele zile.Citeste si: Arhiepiscopia Tomisului contesta in instanta decizia CJSU Constanta prin care au fost interzise pelerinajele religioase: "Autonomia BOR are caracter absolut"