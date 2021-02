Judetul Argesul, performanta remarcabila in gestionarea pandemiei de COVID-19. "Este o victorie categorica impotriva acestui virus"

Mai exact, toate localitatile au o incidenta sub 1,5 la mia de locuitori, deci se situeaza in scenariul verde.Prefectul mai spune ca vestile bune se datoreaza modului in care au fost implementate masurile sanitare, dar si respectarii acestora de catre populatie "Astazi este cea mai importanta zi din istoria gestionarii pandemiei de Covid-19 din judetul Arges.Nu mai avem nicio localitate cu indicele de infectare peste 1.5 la mia de locuitori.Masurile sanitare unice pe care le-am identificat, modul in care le-am impus, acceptarea si respectarea lor de catre majoritatea argesenilor ne-au adus in acest punct.O victorie categorica impotriva acestui virus. Un model care a reusit si care a aratat tuturor ca se poate", a scris Emanuel Soare pe Facebook