Toate masurile dispuse de Guvernul Romaniei pentru perioada de prelungire a statii de alerta. Ce reguli trebuie respectate

Ce masuri se iau pe litoral

Masura vine la pachet cu o serie de reguli care trebuie respectate atat de autoritati cat si de cetateni in aceasta situatie speciala.Alte masuri pentru starea de alerta:- Activitatea institutiilor muzeale, a bibliotecilor, librariilor, studiourilor de productie de film si audiovizual, precum si evenimentele culturale in aer liber pot fi desfasurate in conditiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii si ministrului sanatatii, emis in temeiul art. 44 si al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile ulterioare".- Organizarea si desfasurarea spectacolelor de tipul drive-in sunt permise numai daca ocupantii unui autovehicul sunt membrii aceleasi familii, iar organizarea si desfasurarea in aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice si private sau a altor evenimente culturale sunt permise numai cu participarea acu locuri pe scaune, aflate la distanta de minimumunul fata de celalalt, precum si cu purtarea mastii de protectie.- Activitatea cultelor religioase se exercita liber, cu respectarea regulilor de protectie sanitara stabilite, la propunerea CNSSU si cu avizul secretarului de stat pentru culte, prin ordin comun al ministrului sanatatii si al ministrului afacerilor interne Accesul in lacasele de cult se face pastrand distanta minima de siguranta.- Se interzic activitatile recreative si sportive desfasurate in aer liber, cu exceptia celor care se desfasoara cu, respectiv ciclismul, drumetiile, alergarea, canotajul, alpinismul, vanatoarea, pescuitul si alte activitati recreative si sportive desfasurate in aer liber stabilite prin ordin comun al ministrului sanatatii, dupa caz, cu ministrul tineretului si sportului, ministrul mediului, apelor si padurilor sau ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale.- Se interzice participarea la evenimente private, cu exceptia celor care se desfasoara cusi cu respectarea regulilor de distantare fizica.- Se interzice participarea la evenimente private in, cu exceptia celor care se desfasoara cu participarea asi cu respectarea regulilor de distantare fizica.- Se permite organizarea de cursuri de instruire si workshopuri pentru adulti, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finantate din fonduri europene, cu participarea a cel mult 20 de persoane si cu respectarea regulilor de distantare fizica stabilite prin ordin al ministrului sanatatii.- Se permit organizarea si desfasurarea de catre institutiile cu atributii in domeniul apararii nationale, ordinii si sigurantei publice, in aer liber, a activitatilor specifice, sub supravegherea unui medic epidemiolog.- Se permite organizarea si desfasurarea activitatilor specifice din domeniul diplomatic, la sediile ambasadelor, organizate in aer liber, astfel incat sa fie asigurata o suprafata de minimumpentrufiecare persoana participanta si respectarea regulilor de protectie sanitara.- In interiorul localitatilor se interzic circulatia persoanelor in grupuri pietonale mai mari decare nu apartin aceleiasi familii, precum si formarea unor asemenea grupuri.De asemenea, nu se permite consumul produselor alimentare si bauturilor alcoolice si nealcoolice in spatiile comune de servire a mesei din restaurante, hoteluri, moteluri, pensiuni, cafenele sau alte localuri publice, din interiorul cladirilor.Raman inchise restaurantele, cafenelele si cinematografele dar si locurile de joaca, piscinele interioare si salile de jocuri.Cei care merg la mare in aceasta perioada trebuie sa stie ca vor gasi mai putine sezlonguri deoarece "Suprafata sectorului/subsectorului de plaja amenajata folosita pentru inchirierea sezlongurilor si umbrelelor in suport fix trebuie sa fie de maximum 70% din suprafata totala inchiriata, diferenta reprezentand-o zona destinata plajei pe nisip. La dimensionare nu se vor lua in calcul spatiile destinate amplasarii altor dotari de pe plaja", se arata in Anexa 3 a HG de prelungire a starii de alerta.- Accesul pe plaja neamenajata se face in mod liber, cu respectarea regulilor de distantare fizica. Utilizarea plajei se va face cude cel putin 2 m intre persoane in orice moment, cu exceptia membrilor aceleiasi familii.- Accesul persoanelor pe suprafetele de plaje amenajate cu sezlonguri se realizeaza doar cu asigurarea obligatorie de sezlonguri pentru fiecare dintre persoanele prezente, asigurarea unei distante de minimum 2 m intre sezlongurile care sunt utilizate de persoane din familii diferite si cu respectarea normelor de prevenire stabilite prin ordin comun al ministrului economiei, energiei si mediului de afaceri, al ministrului sanatatii si al ministrului mediului, apelor si padurilor, emis in temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile ulterioare. Aceleasi reguli de distantare fizica se aplica si pentru suprafata de 30% fara sezlonguri.De asemenea, activitatea in crese, gradinite si afterschool-uri, pe perioada vacantei de vara, este permisa numai cu respectarea conditiilor stabilite prin ordin comun al ministrului educatiei si cercetarii, al ministrului muncii si protectiei sociale si al ministrului sanatatii, emis in temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile ulterioare.