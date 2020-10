Situatie critica in spitalele din Iasi. "Toate gurile de oxigen de la paturile bolnavilor sunt ocupate"

"In acest moment, dintre cele 182 de paturi din zona de confirmati pe care le avem, 100 sunt conectate la oxigen, si aceasta conexiune se foloseste in totalitate. Adica 100 de pacienti, care nu sunt in Terapie Intensiva, au nevoie de oxigen tocmai pentru a nu ajunge acolo. Atatea guri de oxigen aveam, atatea paturi sunt ocupate. Nu mai vorbesc de Terapie Intensiva, unde stim cu totii cum se elibereaza de cele mai multe ori un loc acolo. Populatia, cetatenii, trebuie sa inteleaga, pana a veni la poarta spitalului, ca a se proteja prin purtarea mastii, prin pastrarea distantei sociale oriunde s-ar afla, sunt niste reguli care trebuiesc respectate. Acest virus nu este o joaca, iar daca unii cred ca este o joaca, atunci, eu nu spun decat ca nu se stie niciodata cine castiga atunci cand te asezi la masa de joc", a spus prof.dr. Carmen Dorobat, managerului Spitalului de Boli infectioase, potrivit ziaruldeiasi.ro