Braila: Toate paturile de Terapie Intensiva pentru bolnavii COVID-19 sunt ocupate

Potrivit informatiilor furnizate de conducerea Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Braila, toate cele opt paturi din sectia ATI destinata persoanelor internate cu coronavirus sunt ocupate, trei dintre pacienti fiind intubati.Managerul SJU, Delia Rasnoveanu, a precizat ca vizavi de sectia de Terapie Intensiva a fost amenajat un salon cu ventilatoare si monitoare, unde pot fi internati maxim doi pacienti, iar in cazul in care si acesta va fi ocupat, se va apela la Centrul national pentru situatii de urgenta pentru gasirea de solutii.In ceea ce priveste capacitatea SJU Braila pentru internarea pacientilor cu coronavirus, numarul total de paturi este de 250, in prezent fiind internati 220 de pacienti.La nivelul judetului Braila, de la inceputul pandemiei au fost confirmate cu noul tip de coronavirus 2.956 de persoane, dintre care 127 au fost declarate decedate.