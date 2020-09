Toate scolile din municipiul Galati vor functiona in scenariul galben, din cauza cazurilor noi de COVID-19

Municipiul Galati si alte trei localitati din judet au depasit pragul de 1 la mie in ceea ce priveste rata de infectare, astfel ca trec in scenariul galben, cel care presupune ca o parte dintre elevi sa mearga la scoala, ceilalti facand cursuri online."In urma adresei transmise de Directia de Sanatate Publica Galati, cu privire la gradul de incidenta al infectarilor cu SARS-CoV-2, in ultimele 14 zile, la nivelul judetului Galati, s-a constatat ca patru localitati depasesc pragul de 1 la mie. Acestea sunt: municipiul Galati, comuna Vanatori, comuna Cudalbi si comuna Foltesti.Ca urmare a acestui fapt, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Galati a adoptat hotarari prin care se aproba scenariul II (galben) de functionare pentru toate unitatile de invatamant din municipiul Galati, care se aflau pe scenariul I (verde), precum si pentru cele din comunele Vanatori si Cudalbi. Comuna Foltesti se afla deja in scenariul galben de functionare, iar scolile vor continua in acest mod pana la scaderea incidentei sub 1 la mie", a transmis, marti, Prefectura Galati, citata de News.ro.