Toate sectoarele din Capitala se incadreaza in scenariul galben pentru inceperea scolii - Inspectoratul Scolar Bucuresti

DSP Bucuresti a anuntat luni ca rata de incidenta a imbolnavirilor, cumulata la 14 zile, este de 1,12."Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti a comunicat astazi, 07.09.2020, rata de incidenta a imbolnavirilor, cumulata la 14 zile, a carei valoare este de 1,12. Potrivit Ordinului comun MEC/MS nr. 5487/1494 din 31.08.2020, Anexa nr. 1 pentru aprobarea masurilor de organizare a activitatii in cadrul unitatilor de invatamant in conditii de siguranta epidemiologica pentru prevenirea imbolnavirilor cu virusul SARS-CoV-2, Municipiul Bucuresti se incadreaza in Scenariul 2" a transmis Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti, printr-un comunicat de presa.Pana marti, Consiliile de Adminstratie ale scolilor vor transmite ISMB si DSP propunerile de scenariu in functie de infrastructura locala. Acestea vor fi transmise spre aprobare Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta. Solutionarea va fi primita pana la data de 10 septembrie, anunta ISMB.Anuntul vine la cateva ore de la informarea Ministerului Sanatatii potrivit careia doar sectoarele 1, 2 si 6 se incadreaza in scenariul hibrid. Conform analizei epidemiologice transmise de Ministerul Sanatatii, sectoarele 3, 4 si 5 s-ar situa in scenariul verde, iar sectoarele 1, 2 si 6 s-ar situa in scenariul galben.