Toate terasele, cluburile si barurile din Constanta se inchid la ora 23.00. Purtarea mastii este obligatorie in zonele aglomerate

Programul teraselor, cluburilor si barurilor nu poate incepe inainte de ora 06.00 si nu poate fi prelungit dupa ora 23.00. Masura intra in vigoare duminica de la ora 12.00 si este valabila pentru 14 zile, cu posibilitate de prelungire prin decizia CNSU."Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat in sedinta de astazi hotararea numarul 38 din 1 august 2020. Astfel, au fost stabilite, la propunerea specialistilor, zonele in care este limitat programul teraselor, barurilor, operatorilor de jocuri de noroc si altora asemenea, cu scopul limitarii raspandirii noului tip de coronavirus (COVID-19). Aceste zone sunt:Masura intra in vigoare incepand de duminica, 2 august. Si aceasta masura se inscrie in seria actiunilor proactive luate de autoritati pentru protectia sanitara a persoanelor", arata un comunicat de presa al Executivului."Programul de lucru cu publicul al operatorilor economici care desfasoara activitati in spatii special destinate, dispuse in exteriorul cladirilor unde se desfasoara activitati de preparare, comercializare si consum al produselor alimentare si/sau bauturilor alcoolice si nealcoolice, cum sunt terasele, cluburile, barurile si alte asemenea, de la nivelul judetelor Arges, Brasov, Constanta, Dambovita, Ilfov, Prahova, Galati si municipiul Bucuresti, nu poate incepe inainte de orele 06.00 si nu se poate prelungi dupa orele 23.00".De la 1 august, turistii de pe litoral si constantenii trebuie sa poarte masca in locurile aglomerate din statiuni, in intervalul 18.00 - 24.00, potrivit unei decizii a CJSU Constanta. Masca va fi purtata si in spatii deschise, unde se formeaza aglomerari, cum sunt piete, targuri, statii de autobuz, peroanele garilor si curtile bisericilor.