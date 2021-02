Starea de sanatate a lui Toni Grecu, dupa ce a trecut prin COVID-19: "O parte din plamani a disparut"

"Din pacate, o parte din plamani a disparut! Acum, lucrurile sunt ok, lucrurile merg spre bine. N-am fost intubat, n-am fost la terapie intensiva, am avut o forma grava, dar nu chiar atat de grava. La un moment dat, ca sa pot sa respir, am avut nevoie de 10 l de oxigen. Din fericire, am depasit repede momentul, apoi lucrurile au evoluat spre bine si am fost externat", a declarat Toni Grecu la emisiunea Vorbeste Lumea Toni Grecu mai spune ca a facut o greseala, care ar fi putut sa ii aduca sfarsitul. "In primele 3 zile am avut frisoane, transpiratii masive si temperatura. Am zis ca asa e boala si ca o tratez acasa. Am urmat indicatiile medicului, doar ca in ziua 4 de boala, am facut temperatura 39 si am decis sa merg de urgenta la spital. In 3 zile, boala m-a destabilizat complet. Nu puteam sa stau mai mult de 1 minut in picioare si nu puteam sa merg la toaleta fara oxigen!", a mai povestit Toni Grecu.