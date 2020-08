Topul judetelor afectate de coronavirus: Iasi si Prahova au raportat cresteri. Ialomita nu a semnalat nici un caz

Astfel, conform informatiilor furnizate de autoritati , in judetul Iasi raportul la 24 de ore indica 72 de cazuri noi, in crestere fata de ziua precedenta cand au fost transmise 55 de infectii. De la inceputul pandemiei de coronavirus pana in prezent, in Iasi au fost inregistrate 2.619 cazuri.Judetul Prahova a transmis miercuri, 26 august 2020, un numar de 65 de imbolnaviri noi si un numar total de 3.899 de cazuri. Cu o zi in urma, in Prahova erau 53 de cazuri.Si judetul Bacau a inregistrat cresteri. Miercuri a transmis 49 de cazuri fata de 29 de infectii raportate marti.Judetul Ialomita nu a inregistrat nici un caz nou, la 24 de ore conform raportului de miercuri, Cu o zi in urma, autoritatile sanitare de aici semnalau sase cazuri.Satu Mare judetul care timp de doua zile nu a raportat situatia privind evolutia cazurilor de coronavirus, miercuri a transmis ca are 18 cazuri noi de infectii si un total de 264 de cazuri.Si in Capitala numarul cazurilor este mare. DSP Bucuresti a transmis 196 de cazuri noi, iar numarul total de imbolnaviri a trecut de 10.000. Cu o zi in urma, erau raportate 229 de infectii.Citeste si: