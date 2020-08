Topul pe judete al amenzilor date in iulie pentru nerespectarea normelor COVID-19. Bucuresti si Prahova, in fruntea listei

Top 5 judete

Lista completa a avertismentelor si amenzilor contraventionale aplicate in luna iulie pe judete

Reprezentantii IGPR mentioneaza, in raspunsul remis, ca indicatorul statistic cuprinde atat avertismentele, cat si amenzile contraventionale aplicate.Numarul total al sanctiunilor este de 35.890, dintre care 13.678 sunt repartizate "altor unitati de politie ". Potrivit reprezentantilor institutiei, se refera la agentii de la transporturi, autostrazi sau de la alte structuri.Pe primul loc in topul sanctiunilor se claseaza Bucurestiul, cu 5.347 de avertismente si amenzi aplicate in luna iulie.Pe locul doi este Prahova, cu 2.724, iar pe trei se claseaza Arges, cu 2.445. Pe locul patru se claseaza Brasovul, cu 1.696, iar pe cinci este Dambovita, cu 1.491.1. Bucuresti - 5.3472. Alba - 5683. Arad - 3134. Arges - 2.4455. Bacau - 1.0966. Bihor - 6767. Bistria - Nasaud - 5118. Botosani - 4649. Braila - 1.38610. Brasov - 1.69611. Buzau - 1.22512. Calarasi - 24613. Caras Severin - 56614. Cluj - 47415. Constanta - 41616. Covasna - 7517. Dambovita - 1.49118. Dolj - 85019. Galati - 1.29020. Giurgiu - 39421. Gorj - 57322. Harghita - 45023. Hunedoara - 17824. Ialomita - 85125. Iasi - 73826. Ilfov - 28227. Maramures - 26828. Mehedinti - 84029. Mures - 1.48030. Neamt - 47131. Olt - 55132. Prahova - 2.72433. Salaj - 42334. Satu Mare - 50135. Sibiu - 10836. Suceava - 25737. Teleorman - 21338. Timis - 92939. Tulcea - 8740. Valcea - 62141. Vaslui - 32142. Vrancea - 127Alte unitati de politie - 13.678Total - 35.890